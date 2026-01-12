Goldenergy arranca campanha a dizer “Onde cada cliente é especial”

Idealizada pelo departamento criativo da empresa, a produção é da Bonzi e o planeamento de meios da Nova Expressão.

“Onde cada cliente é especial” é a assinatura da campanha que a Goldenergy lança esta segunda-feira e na qual o humor é utilizado para ilustrar a atenção personalizada e a relação de proximidade que a empresa estabelece com os seus clientes. A ideia foi desenvolvida pelo departamento criativo da empresa.

O filme apresenta uma cena quotidiana numa loja Goldenergy, onde um cliente assina um contrato enquanto uma colaboradora o atende. Paralelamente, várias personagens preparam uma festa surpresa com balões e confetis, aguardando o momento em que o contrato seja finalmente assinado. Cada hesitação do cliente aumenta a tensão, criando uma metáfora visual para o cuidado e calor com que a Goldenergy acolhe cada novo cliente.

“Esta campanha reflete na perfeição aquilo que somos enquanto marca. Acreditamos que cada cliente é único e está no centro da forma como trabalhamos. O humor ajuda-nos a comunicar de forma leve e empática, mas a mensagem que pretendemos passar é muito clara: a proximidade e o cuidado com quem nos escolhe fazem parte daquilo que somos”, justifica Miguel Checa, diretor-geral da Goldenergy, citado em comunicado.

Sílvia Pinto, marketing manager, sublinha que a campanha coloca o espectador numa posição privilegiada, sendo este o único a perceber a festa surpresa e a acompanhar a história até ao desfecho. “A cumplicidade é essencial para criar envolvimento emocional e reforçar a mensagem da campanha.” acrescenta, explicando que os conteúdos foram pensados desde a origem para diferentes canais, garantindo uma mensagem consistente em todos os pontos de contacto.

A nível técnico, a campanha apresenta uma abordagem que descreve como inovadora. Foram gravadas simultaneamente duas versões nativas do filme — uma em formato horizontal para televisão e outra em formato vertical (9:16) concebida de raiz para meios digitais. Esta estratégia expressa a forte aposta da Goldenergy nos canais digitais.

A campanha terá presença em vários meios, incluindo televisão, rádio, cinema, display digital, mupis, outdoors e redes sociais como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, garantindo uma cobertura abrangente e integrada.

A produção ficou a cargo da Bonzi, com direção criativa de Jaime Pantoja e Miguel Nicolás O’Shea, e realização de António Aleixo. A direção de fotografia esteve ao cuidado de João Bernardo Souza e a direção de produção foi liderada por Patricia Hibon. O planeamento de meios é da Nova Expressão