Green Economy Fórum regressa para a 5.ª edição

No dia 3 de fevereiro, a Abreu Advogados, em Lisboa, será o palco para a 5ª edição do Green Economy Fórum, um encontro onde se discute os desafios e o futuro da economia verde.

Num panorama de crescente pressão regulatória, desafios geopolíticos e necessidade de reforçar a competitividade económica, esta edição coloca o foco na economia verde como motor de crescimento, investimento e criação de valor a longo prazo.

Ao longo da manhã, decisores, especialistas e líderes irão estar reunidos para discutir os desafios da transição sustentável, desde o financiamento, até à governação, passando pela energia, indústria e infraestruturas.

Os oradores serão divulgados brevemente. Consulte o programa e inscreva-se aqui.

Quatro edições a discutir um futuro mais verde

2020 marcou o início do Green Economy Fórum como um espaço de reflexão sobre a transição para modelos económicos sustentáveis, acompanhando a evolução das prioridades políticas, empresariais e sociais.

A 1.ª edição, que aconteceu num ano particularmente exigente, em plena pandemia, reuniu responsáveis políticos, reguladores e líderes empresariais para discutir finanças sustentáveis, transição energética e a recuperação verde da economia.

Depois de uma pausa em 2021, o evento, promovido pelo Capital Verde, regressou em força com a 2.ª edição, em 2022, em Vila Nova de Gaia. A escassez de água, a sustentabilidade como modelo de negócio e os desafios da transição energética foram alguns dos temas abordados.

A 3.ª edição, em 2023, entre outros temas, focou-se nas questões hídricas e na gestão sustentável dos recursos, com destaque para a eficiência hídrica como prioridade estratégica, num contexto de crescente pressão climática e necessidade de investimento em infraestruturas.

Já a 4.ª edição, em 2024, voltou a reunir líderes políticos, empresariais e representantes de organizações ambientais, em Vila Nova de Gaia, para discutir temas como energia, economia circular, ESG e eficiência hídrica.