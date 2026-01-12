Leroy Merlin procura 20 jovens para estágios na área de operações

A Leroy Merlin está à procura de 20 jovens que queiram estagiar na área de operações. As candidaturas para a nova edição do programa “Desafia-te” vão estar abertas até 13 de fevereiro. Os estágios arrancarão a 13 de abril.

“O programa de trainees da Leroy Merlin está de volta para mais uma edição, com candidaturas abertas até ao dia 13 fevereiro. O programa “Desafia-te” foca-se este ano exclusivamente na área das operações, com o objetivo de identificar e acelerar as competências de jovens talentos, preparando-os para assumirem funções de gestão intermédia, como coordenadores de área e chefes de departamento nas lojas de todo o país”, anunciou a empresa numa nota enviada esta segunda-feira às redações.

Para esta edição, serão selecionados 20 estagiários com formação superior nas áreas de Gestão, Economia, Engenharia e Gestão Industrial ou similares, cuja licenciatura ou mestrado tenha sido concluído há até dois anos.

“O perfil ideal combina o interesse pelo setor do retalho com competências de agilidade digital, capacidade analítica, foco na melhoria contínua e uma forte orientação para o cliente e resultados, aliadas a competências relacionais, espírito de equipa e potencial para a gestão de pessoas”, descreve a Leroy Merlin.

Com início a 13 de abril, o programa proporciona uma imersão através da rotina da loja, plataformas logísticas e do Centro de Distribuição Nacional, preparando os participantes para desafios de gestão de equipas e projetos.

Os interessados devem submeter a candidatura no site de carreiras da empresa. A Leroy Merlin integra o grupo ADEO e opera em Portugal desde 2003, contando com mais de 50 lojas e plataformas por todo o país e 6.245 colaboradores.