Luxo imobiliário acelera em 2026 com liquidez global e novos perfis de compradores
O imobiliário de topo superou o mercado geral em vendas e valorização em 2025 e deverá prolongar essa trajetória, segundo o Luxury Outlook Report 2026 da Sotheby’s International Realty.
O mercado imobiliário de luxo deverá manter um desempenho superior em 2026, sustentado por liquidez elevada, procura internacional e uma mudança estrutural no perfil dos compradores, segundo o Luxury Outlook Report 2026 da Sotheby’s International Realty.
O segmento imobiliário premium entrou em 2026 com dinâmicas próprias e um descolamento crescente face ao mercado residencial tradicional. O estudo anual da Sotheby’s International Realty conclui que o imobiliário de topo superou o mercado geral em vendas e valorização em 2025 e deverá prolongar essa trajetória, apoiado por compradores menos sensíveis ao ciclo económico e às taxas de juro.
A principal força estrutural identificada é a liquidez. Ganhos acumulados nos mercados financeiros, diversificação patrimonial e mobilidade internacional sustentam a procura por ativos imobiliários de alta gama, que funcionam simultaneamente como residência, reserva de valor e instrumento de preservação de riqueza.
O relatório destaca ainda a emergência de um novo perfil de comprador. Millennials e geração X ganham peso, impulsionados por heranças, sucessões patrimoniais e novas formas de criação de riqueza. Estes compradores privilegiam casas adaptáveis, soluções multigeracionais, tecnologia integrada, bem-estar e localizações globais com qualidade de vida e conectividade.
Millennials e geração X ganham peso, impulsionados por heranças, sucessões patrimoniais e novas formas de criação de riqueza.
Do lado da oferta, o mercado apresenta sinais de maior equilíbrio em alguns destinos, com a recuperação do stock para níveis pré-pandemia. Ainda assim, a normalização é desigual. Grandes capitais europeias continuam com escassez de produto, enquanto mercados como Espanha e Portugal beneficiam do crescimento de novos empreendimentos e de projetos de branded residences.
O estudo sublinha também que a formação de preços se tornou mais exigente. Imóveis bem posicionados continuam a ser transacionados com rapidez, enquanto ativos sobreavaliados acumulam tempo no mercado. A negociação regressa, mas de forma seletiva, premiando informação, timing e qualidade do produto.
Estas são cinco conclusões-chave do relatório Sotheby’s International Realty:
- O imobiliário de luxo mantém desempenho superior ao mercado tradicional, com maior resiliência em ciclos de incerteza económica.
- A liquidez global e os ganhos financeiros recentes são o principal motor da procura, mais do que o custo do crédito.
- A transferência intergeracional de riqueza está a alterar o perfil do comprador e as características procuradas nos imóveis.
- O stock está a normalizar em alguns mercados, mas a escassez persiste nos destinos mais consolidados.
- A disciplina de preços tornou-se decisiva, com penalização clara para ativos mal posicionados e vantagem para quem entra primeiro no mercado.
