Luxo imobiliário acelera em 2026 com liquidez global e novos perfis de compradores

O mercado imobiliário de luxo deverá manter um desempenho superior em 2026, sustentado por liquidez elevada, procura internacional e uma mudança estrutural no perfil dos compradores, segundo o Luxury Outlook Report 2026 da Sotheby’s International Realty.

O segmento imobiliário premium entrou em 2026 com dinâmicas próprias e um descolamento crescente face ao mercado residencial tradicional. O estudo anual da Sotheby’s International Realty conclui que o imobiliário de topo superou o mercado geral em vendas e valorização em 2025 e deverá prolongar essa trajetória, apoiado por compradores menos sensíveis ao ciclo económico e às taxas de juro.





A principal força estrutural identificada é a liquidez. Ganhos acumulados nos mercados financeiros, diversificação patrimonial e mobilidade internacional sustentam a procura por ativos imobiliários de alta gama, que funcionam simultaneamente como residência, reserva de valor e instrumento de preservação de riqueza.

O relatório destaca ainda a emergência de um novo perfil de comprador. Millennials e geração X ganham peso, impulsionados por heranças, sucessões patrimoniais e novas formas de criação de riqueza. Estes compradores privilegiam casas adaptáveis, soluções multigeracionais, tecnologia integrada, bem-estar e localizações globais com qualidade de vida e conectividade.

Do lado da oferta, o mercado apresenta sinais de maior equilíbrio em alguns destinos, com a recuperação do stock para níveis pré-pandemia. Ainda assim, a normalização é desigual. Grandes capitais europeias continuam com escassez de produto, enquanto mercados como Espanha e Portugal beneficiam do crescimento de novos empreendimentos e de projetos de branded residences.

O estudo sublinha também que a formação de preços se tornou mais exigente. Imóveis bem posicionados continuam a ser transacionados com rapidez, enquanto ativos sobreavaliados acumulam tempo no mercado. A negociação regressa, mas de forma seletiva, premiando informação, timing e qualidade do produto.

Estas são cinco conclusões-chave do relatório Sotheby’s International Realty: