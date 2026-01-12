Margarida Baptista Matos reforça equipa de Contencioso & Arbitragem da Sérvulo
Nos últimos dez anos, a advogada exerceu na Cuatrecasas, onde passou pelas áreas de M&A, Penal e Contraordenacional, Laboral, Propriedade Intelectual e, mais recentemente, Litígios & Arbitragem.
A Sérvulo & Associados acaba de integrar a advogada Margarida Baptista Matos na sua equipa de contencioso e arbitragem, na vertente de contencioso comercial, societário e cível.
Margarida Baptista Matos tem assessorado clientes em litígios cíveis e comerciais, nomeadamente em matérias de responsabilidade contratual e extracontratual. Nos últimos cinco anos, tem trabalhado, com especial foco, na defesa de clientes em ações de private enforcement e ações populares em parceria com escritórios de advogados internacionais.
“Estamos muito satisfeitos com a contratação da Margarida Baptista Matos. A Margarida é o talento que queríamos há já algum tempo na nossa equipa. A sua integração é um reforço importante para o Contencioso & Arbitragem da Sérvulo. A sua reconhecida capacidade técnica, a abordagem prática ao litígio e a experiência internacional acrescentam valor ao trabalho da equipa e ao serviço que prestamos diariamente aos clientes”, destaca João Saúde, sócio do departamento de Contencioso & Arbitragem da Sérvulo & Associados.
Nos últimos dez anos, a advogada exerceu na Cuatrecasas na área de Litígios & Arbitragem.
Licenciada em Direito, em 2016, pela Faculdade de Direito da Universidade Lisboa, junta uma Pós-graduação Avançada em Direito da Arbitragem, pela mesma universidade, e um mestrado em Direito Forense, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.
