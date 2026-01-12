Advocatus

Margarida Baptista Matos reforça equipa de Contencioso & Arbitragem da Sérvulo

Nos últimos dez anos, a advogada exerceu na Cuatrecasas, onde passou pelas áreas de M&A, Penal e Contraordenacional, Laboral, Propriedade Intelectual e, mais recentemente, Litígios & Arbitragem.

A Sérvulo & Associados acaba de integrar a advogada Margarida Baptista Matos na sua equipa de contencioso e arbitragem, na vertente de contencioso comercial, societário e cível.

Margarida Baptista Matos tem assessorado clientes em litígios cíveis e comerciais, nomeadamente em matérias de responsabilidade contratual e extracontratual. Nos últimos cinco anos, tem trabalhado, com especial foco, na defesa de clientes em ações de private enforcement e ações populares em parceria com escritórios de advogados internacionais.

“Estamos muito satisfeitos com a contratação da Margarida Baptista Matos. A Margarida é o talento que queríamos há já algum tempo na nossa equipa. A sua integração é um reforço importante para o Contencioso & Arbitragem da Sérvulo. A sua reconhecida capacidade técnica, a abordagem prática ao litígio e a experiência internacional acrescentam valor ao trabalho da equipa e ao serviço que prestamos diariamente aos clientes”, destaca João Saúde, sócio do departamento de Contencioso & Arbitragem da Sérvulo & Associados.

Nos últimos dez anos, a advogada exerceu na Cuatrecasas na área de Litígios & Arbitragem.

Licenciada em Direito, em 2016, pela Faculdade de Direito da Universidade Lisboa, junta uma Pós-graduação Avançada em Direito da Arbitragem, pela mesma universidade, e um mestrado em Direito Forense, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Margarida Baptista Matos reforça equipa de Contencioso & Arbitragem da Sérvulo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sérvulo integra parte da equipa de TMT da Telles

Filipa Ambrósio de Sousa,

A Sérvulo passa a integrar, a partir de janeiro, uma equipa liderada por Pedro Vidigal Monteiro e Ana Ferreira Neves. Sócios vêm da Telles com mais quatro advogados associados.