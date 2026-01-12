OCC volta a tentar vender edifício na Gago Coutinho para financiar melhoria dos serviços

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vai voltar a tentar vender o edifício que tem na Avenida Gago Coutinho, em Lisboa. O objetivo, explica, é usar a receita obtida com esta alienação para melhorar os serviços prestados. A entidade liderada por Paula Franco quer ainda comprar outro imóvel perto da sua sede para formação e eventos.

“Reforçar os esforços para a alienação do imóvel situado na Av. Gago Coutinho, em Lisboa”, pode ler-se no plano de atividades e orçamento para 2026 publicado pela OCC. É o mesmo edifício que foi posto à venda em março do ano passado por mais de dois milhões de euros.

“No cumprimento do resultado do referendo eletrónico realizado a 6 de novembro de 2020, relativo à não execução do projeto ‘Casas do CC’ e à posterior decisão de alienar o edifício da Avenida Almirante Gago Coutinho, em Lisboa, a Ordem colocou no mercado esse imóvel que, neste momento, se encontra à venda por 2.600.000 euros”, anunciou a Ordem nessa altura, indicando que as propostas deviam ser enviadas até 30 de abril. A operação acabou por não se concretizar.

Já houve, contudo, outras tentativas de vender este imóvel. Em 2022, a Ordem liderada por Paula Franco anunciava a alienação deste mesmo edifício constituído por três pisos e um sótão, com uma área total de 1.130 metros quadrados e situado numa zona premium da cidade de Lisboa.

Os novos esforços para a venda do edifício têm um objetivo claro: usar a receita obtida para os “investimentos necessários para a expansão e melhoria dos serviços prestados aos membros”, explica a OCC no plano de atividades para este ano.

Tendo esta mesma melhoria dos serviços oferecidos em vista, a entidade que representa os contabilistas certificados em Portugal quer também “adquirir um imóvel nas proximidades da sede da Ordem”, situada na Avenida Barbosa du Bocage, em Lisboa, “destinado a acolher atividades de formação, eventos, serviços de catering e apoio ao auditório”, refere também no mesmo plano, num ano em que a formação vai continuar a ser um dos pilares da sua atuação.

Mais de mil ações de formação

Para 2026, a OCC tem previsto disponibilizar 1.100 ações de formação aos contabilistas certificados, apostando numa nova modalidade de formação presencial: a “Just in Time”. De acordo com a Ordem, este formato permite “realizar ações de formação presenciais personalizadas sempre que se seja constituído um grupo mínimo de 20 contabilistas certificados, garantindo maior proximidade, flexibilidade e rapidez na resposta”.

Com estas formações, os profissionais poderão obter mais conhecimentos sobre o preenchimento da declaração periódica do IVA, regularização do IVA de créditos incobráveis e de cobrança duvidosa, tratamento contabilístico de imóveis, regime fiscal das mais e menos valias, questões relacionadas com a legislação laboral, entre muitos outros temas.

A Ordem garante, no plano que contém os principais objetivos para 2026, que o “reforço da qualificação, atração e valorização da profissão continuará a ser um eixo estratégico central para a OCC, num contexto em que as exigências regulatórias, tecnológicas e sociais evoluem rapidamente. Desde o acesso à profissão, a formação profissional contínua, na vertente técnica e pessoal, é o garante do exercício da profissão pautado pelos mais elevados valores éticos e profissionais”.