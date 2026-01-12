Pedro Nuno Santos apoia Seguro: “Conseguiu convencer até os mais céticos”

Presidenciais 2026

Ex-líder do PS apoiou esta segunda-feira a candidatura presidencial de António José Seguro, considerando que se conseguiu impor e destacar em relação aos adversários pela experiência e independência.

“António José Seguro tem a experiência política que Henrique Gouveia e Melo não tem; a independência face ao Governo que Marques Mendes não tem; o compromisso com a defesa da Constituição que André Ventura e Cotrim Figueiredo nunca terão e a possibilidade de vencer que António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto não têm”, pode ler-se numa publicação nas redes sociais de Pedro Nuno Santos.

O ex-líder do PS recorda que sempre defendeu que o PS devia apoiar um candidato nesta corrida em Belém, e saudou essa decisão do seu partido, considerando que não o fazer no passado “só beneficiou os candidatos da direita. “Fico ainda mais contente por esse apoio ser dirigido a António José Seguro”, enfatizou.

Para Pedro Nuno Santos, num momento de “avanços contra o estado social e os direitos laborais” é preciso “um Presidente que não esteja zangado com a Constituição que temos”. “Precisamos de alguém que a defenda e a que proteja. Alguém que vindo da esquerda social-democrata defenda um país onde todos se sintam respeitados, com justiça social e igualdade de oportunidades”, elogiou.

