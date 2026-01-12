Pode a IA servir de receita para a Saúde? Participe na Talk do .IA

A 5.ª Talk .IA vai analisar o uso de inteligência artificial (IA) no setor da saúde. O evento será aberto ao público, mediante inscrição prévia, no dia 19 de janeiro, pelas 14h, no Estúdio ECO.

A IA apresenta-se como uma possível receita para melhorar os cuidados de saúde, assumindo um papel crescente na gestão, decisão clínica e organização dos sistemas de saúde. Mas qual o seu verdadeiro potencial? Que condições são necessárias para garantir a segurança? E como prevenir riscos, evitar decisões erradas e automatismos excessivos?

A 5.ª Talk .IA vai distinguir entre a promessa tecnológica e a aplicação responsável, analisando onde a tecnologia já cria valor real no setor. Consulte o programa mais abaixo.

📌 O quê?

5.ª Talk .IA – IA como receita para a Saúde: eficácia, riscos e efeitos secundários

📅 Quando?

Segunda-feira, 19 de janeiro – 14h30

📍 Onde?

Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel n.º 6, 3.º C – 1250-133 Lisboa

(perto das Amoreiras)

👥 Como?

Evento presencial gratuito, sujeito a inscrição

Programa

14h30

Chegada e acolhimento dos convidados

15h00

Introdução e contextualização

Tiago Freire

Subdiretor do ECO

15h10

Como decidir e implementar IA na saúde

Paula Brito Silva, administradora da CUF

Sandra Cavaca, presidente da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Filipa Costa, vice-presidente da Apifarma

Moderação: Flávio Nunes, Editor do ECO

16h00

Keynote speaker

“A inovação impulsionada pela IA”

Pedro Oliveira, dean da Nova SBE e fundador da Patient Innovation

16h25

Encerramento

16h30

Networking