Pode a IA servir de receita para a Saúde? Participe na Talk do .IA

  10:34

O dean da Nova SBE, a presidente da SPMS e administradora da CUF são alguns dos oradores já confirmados em mais um evento do .IA, que se realiza no dia 19 de janeiro, à tarde, no Estúdio ECO.

A 5.ª Talk .IA vai analisar o uso de inteligência artificial (IA) no setor da saúde. O evento será aberto ao público, mediante inscrição prévia, no dia 19 de janeiro, pelas 14h, no Estúdio ECO.

A IA apresenta-se como uma possível receita para melhorar os cuidados de saúde, assumindo um papel crescente na gestão, decisão clínica e organização dos sistemas de saúde. Mas qual o seu verdadeiro potencial? Que condições são necessárias para garantir a segurança? E como prevenir riscos, evitar decisões erradas e automatismos excessivos?

A 5.ª Talk .IA vai distinguir entre a promessa tecnológica e a aplicação responsável, analisando onde a tecnologia já cria valor real no setor. Consulte o programa mais abaixo.

📌 O quê?
5.ª Talk .IA – IA como receita para a Saúde: eficácia, riscos e efeitos secundários

📅 Quando?
Segunda-feira, 19 de janeiro – 14h30

📍 Onde?
Estúdio ECO – Rua Joshua Benoliel n.º 6, 3.º C – 1250-133 Lisboa
(perto das Amoreiras)

👥 Como?
Evento presencial gratuito, sujeito a inscrição

 

A lotação é limitada. Inscreva-se aqui e garanta já o seu lugar.

Programa

14h30
Chegada e acolhimento dos convidados

15h00
Introdução e contextualização
Tiago Freire
Subdiretor do ECO

15h10
Como decidir e implementar IA na saúde
Paula Brito Silva, administradora da CUF
Sandra Cavaca, presidente da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde
Filipa Costa, vice-presidente da Apifarma
Moderação: Flávio Nunes, Editor do ECO

16h00
Keynote speaker
“A inovação impulsionada pela IA”
Pedro Oliveira, dean da Nova SBE e fundador da Patient Innovation

16h25
Encerramento

16h30
Networking

