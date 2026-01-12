Português CEiiA compra dois satélites por 15,5 milhões para a Constelação do Atlântico

O Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA) comprou dois satélites por 18 milhões de dólares (cerca de 15,47 milhões de euros) à Satellogic para reforçar a Constelação do Atlântico. Os dois satélites serão entregues no segundo trimestre de 2026.

“O CEiiA lidera o desenvolvimento de uma nova geração de constelações de satélites que atendem às necessidades combinadas dos mercados institucional, comercial e de defesa, e esta colaboração com a Satellogic é um passo muito valioso no fortalecimento da capacidade nacional na área de Observação da Terra, apresentando um componente abrangente de transferência de conhecimento”, afirma Jorge Cabral, diretor científico do conselho de administração do CEiiA. “O fornecimento desses dois satélites marca mais um importante marco para a concretização da Constelação do Atlântico”, acrescenta, citado em comunicado.

Os dois satélites NewSat Mark V (de 50 cm) irão reforçar as capacidades de observação da Terra a partir do espaço, integrando a Constelação do Atlântico, projeto ibérico que vai permitir obter imagens de alta resolução para missões civis, ambientais, mas também de defesa e segurança.

Os satélites “foram construídos com mais de 85% de componentes de origem europeia, reforçando a base industrial da Europa, a resiliência da cadeia de fornecimento e a independência tecnológica a longo prazo. A parceria prevê um programa abrangente e estruturado de transferência de conhecimento”, segundo informa a Satellogic em comunicado (conteúdo em inglês/acesso não reservado).

A Constelação do Atlântico foi objeto de destaque de Von der Leyen no seu discurso do Estado da União em setembro do ano passado, apontado como o exemplo do novo momento da aposta na defesa europeia. “É o maior projeto no setor espacial da história portuguesa, com dois satélites já em órbita e mais em desenvolvimento”, foi referido.

O projeto faz parte da agenda “New Space Portugal” que, inicialmente, tinha um apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de 137,36 milhões de euros, e viu o seu nível de ambição aumentar com a reprogramação das agendas mobilizadoras, com um aumento dos incentivos de 279 milhões de euros.