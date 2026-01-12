Primeiras coleções de Jonathan Anderson para a Dior chegam às lojas

Chega ao fim a espera. As primeiras coleções do novo diretor criativo da Dior estão a chegar às lojas.

As primeiras coleções desenhadas por Jonathan Anderson para a Dior começam a chegar às lojas em janeiro de 2026 e o lançamento é assinalado com uma série de exposições em espaços comerciais em várias geografias, incluindo lojas emblemáticas e pop-ups criados especificamente para a ocasião. Entre os locais escolhidos estão o Le Bon Marché, em Paris, e o Selfridges.

As montras recorrem a cenografias inspiradas nos arquivos da Dior, reinterpretando as caixas da primeira boutique da maison, conhecida como Colifichets, e evocando o cinza característico da Avenue Montaigne, 30, em Paris.





Estas instalações apresentam uma seleção de peças concebidas por Jonathan Anderson, incluindo uma nova interpretação da Lady Dior, a Dior Book Tote bordada com capas de clássicos da literatura, bem como novos modelos de malas, calçado e ready-to-wear. As propostas abrangem os universos masculino e feminino.

Este lançamento marca o início de um novo ciclo criativo na Dior, combinando referências ao património da casa com uma leitura contemporânea do seu posicionamento estético. O designer irlandês, anteriormente à frente da Loewe, foi nomeado diretor criativo da marca francesa em junho.

A Dior é uma das marcas francesas do grupo LVMH e embora não divulgue resultados financeiros autónomos é uma das mais importantes da sua divisão de Fashion & Leather Goods, que, no terceiro trimestre de 2025, registou uma queda de cerca de 2% nas vendas em termos homólogos. Esta área de negócio é a principal geradora de resultados do grupo, sustentada por margens elevadas, forte posicionamento de marca e controlo apertado da distribuição.

O conglomerado de marcas de luxo liderado por Bernard Arnault registou receitas globais de cerca de 18,3 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2025, o penúltimo do exercício. Trata-se de crescimento orgânico de 1% face ao mesmo período do ano anterior. E é aprimeira variação positiva após vários trimestres de desaceleração, num contexto de procura mais contida, sobretudo na Ásia. Anunciará os seus resultados anuais no dia 21 de janeiro.