Quem são os compradores de imobiliário de luxo e o que procuram

Têm 30 anos ou mais, abraçam a multigeracionalidade na mesma propriedade e procuram segurança e bem-estar.

Há novos protagonistas quando se fala de imobiliário de luxo, diz o 2026 Luxury Outlook Report, agora publicado pela Sotheby’s International Realty. São os millenials e a geração X quem lidera a procura destas casas, deixando para trás os baby boomers. Esta é uma das conclusões do relatório, a partir de um inquérito global a agentes da empresa.

O 2026 Luxury Outlook Report refere a resistência do setor e descreve um comprador de imobiliário de luxo mais jovem, mais estratégico e mais exigente, para quem a casa é simultaneamente espaço de vida, infraestrutura familiar e ativo patrimonial. São empresários, executivos, investidores ou profissionais altamente qualificados. Para muitos, segundo o relatório, esta aquisição é parte de uma estratégia patrimonial de longo prazo.

A habitação multigeracional é uma das tendências identificadas no 2026 Luxury Outlook Report da Sotheby’s. Há uma procura por casas que possam acomodar várias gerações — pais, filhos e netos. Na base desta decisão estão motivações ligadas à conveniência e à criação de um ativo residencial duradouro.

A decisão dos novos compradores é cada vez mais baseada no seu estilo de vida, funcionalidade e segurança. A maioria dos agentes considera segurança (81%) e amenities/lifestyle fatores determinantes na hora de comprar um imóvel destas características. E estas variáveis estão a mudar as próprias casas, como mostram estes pedidos:

Instalações dedicadas ao bem-estar

Configuração arquitetónica que limite a visibilidade para o interior do imóvel

Infraestruturas de segurança integradas, como vigilância, controlo de acessos e monitorização do perímetro

Resiliência operacional da casa, incluindo sistemas de energia de backup, geradores ou soluções solares com armazenamento.

Auditorias de segurança pré-compra e espaço para equipas de proteção privada

Onde compram? Aqui também se notam mudanças, realça o estudo da Sotheby’s International Realty, com a segurança e privacidade a mostrarem-se eixos centrais na escolha, mais importantes do que o preço e a localização. Os compradores de imobiliário de luxo estão a privilegiar os mercados que permitem adquirir imóveis que reúnem estas características:

Controlo efetivo de acesso e baixa exposição pública

Enquadramentos urbanos ou residenciais que favoreçam privacidade estrutural

Comunidades planeadas ou contextos onde a segurança possa ser integrada à escala do bairro ou do empreendimento.

Os números mostram ainda que o segmento de luxo começa a beneficiar de uma normalização gradual da oferta, depois de um período prolongado em que a procura superou largamente o número de imóveis disponíveis. O relatório indica que, em vários mercados, o inventário de casas de luxo regressou a níveis próximos — ou mesmo superiores — aos registados antes da pandemia. E com mais oferta, sobressaem os imóveis mais diferenciados – em localização, diferenciação arquitetónica, soluções técnicas avançadas.