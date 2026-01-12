Sistema de controlo de fronteiras testado hoje no aeroporto de Lisboa após suspensão

O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, suspenso temporariamente no aeroporto de Lisboa, vai ser hoje reativado para testar as melhorias introduzidas, revelou à Lusa fonte policial.

A mesma fonte especificou que hoje à tarde haverá um teste para “aferir das melhorias introduzidas no sistema” depois da sua suspensão no fim de dezembro.

Após ter sido suspenso devido aos tempos de espera no aeroporto de Lisboa, o Sistema de Entradas e de Saídas” (EES) sofreu alterações técnicas e 24 militares da Guarda Nacional República reforçaram o controlo de passageiros. Segundo a mesma fonte, este teste servirá para fazer uma avaliação, voltando depois o sistema a ser suspenso.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas. Esta situação levou o Governo a criar no fim de outubro uma task force de emergência para gerir a situação de crise.

Desde 10 de dezembro que está a decorrer a segunda fase com a recolha de dados biométricos, que consiste na obtenção de fotografia e impressões digitais do passageiro, o que tem complicado ainda mais a situação.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES.

Na semana passada no parlamento, o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna garantiu que esta suspensão “não compromete de forma alguma a segurança nacional, acrescentando que esta medida tem um “caráter excecional e temporário” e contribui para “evitar constrangimentos operacionais e impactos negativos na fluidez dos fluxos de passageiros”. Paulo Simões Ribeiro disse ainda as medidas tomadas “estão a surtir efeitos positivos” no aeroporto de Lisboa.

Além dos 24 militares da GNR, também 80 polícias da PSP estão a reforçar o aeroporto de Lisboa desde o período do Natal.