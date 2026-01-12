Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira, 12 de janeiro, a três e a seis meses e desceu a 12 meses face a sexta-feira. Com as alterações, a taxa a três meses, que subiu para 2,020%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,130%) e 12 meses (2,249%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,130%, mais 0,014 pontos que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente. No mesmo sentido, a Euribor a três meses subiu para 2,020%, mais 0,001 pontos do que na sexta-feira. Em sentido inverso, no prazo a 12 meses, a taxa Euribor recuou de 2,251% para 2,249%.

A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%.

Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 4 e 5 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.