5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, dia em que será divulgada a evolução dos preços em 2025, a CGTP manifesta-se nas ruas contra o pacote laboral, a comissária europeia Maria Luís Albuquerque vai ao Parlamento falar sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026 e a Assembleia Municipal de Lisboa vota a proposta de orçamento. Já o INE faz o ponto de situação aos passageiros nos aeroportos.

Inflação em 2025

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga às 11h00 o Índice de Preços no Consumidor (IPC) referente a dezembro de 2025, que permite perceber como evoluíram os preços no ano passado. Trata-se dos dados oficiais, após a estimativa rápida ter indicado uma desaceleração com a taxa de variação média do IPC nos 2,3% em 2025, abaixo dos 2,4% registados no ano anterior.

Maria Luís Albuquerque no Parlamento

A comissária europeia responsável pela Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais da União Europeia, Maria Luís Albuquerque, vai ao Parlamento discursar sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026, na Comissão de Assuntos Europeus. A sessão de abertura está a cargo do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e da presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Edite Estrela, enquanto o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, encerra a reunião.

Manifestações da CGPT e de clientes do Eurobic/Abanca

O segundo dia útil da semana fica marcado por duas manifestações. A da CGTP-IN arranca às 14h30 no Largo de Camões e foi convocada no âmbito das ações de luta contra o pacote laboral do Governo, depois de a intersindical ter promovido um abaixo-assinado contra as mudanças no Código do Trabalho, que foi subscrito por “dezenas de milhares” de trabalhadores e deverá ser hoje entregue ao primeiro-ministro. Paralelamente, um grupo de clientes acusa o Eurobic/Abanca de inércia perante alegadas burlas bancárias e manifesta-se durante a manhã junto à sede do Banco de Portugal.

Orçamento para Lisboa

A Assembleia Municipal de Lisboa vai votar a proposta de orçamento municipal para 2026, no valor de 1.345 milhões de euros, portanto ligeiramente abaixo dos anteriores 1.359 milhões de euros previstos para 2025. Aquando da aprovação na câmara lisboeta, Carlos Moedas destacou o aumento do investimento. “O nosso foco é o investimento, que cresce 97 milhões de euros, a um ritmo de 30,7%, ou seja, quatro vezes mais do que a taxa de crescimento da despesa corrente, e nos permite aumentar a oferta de equipamentos sociais, escolas e creches, reforçar os programas de habitação acessível e melhorar o espaço público”, referiu o autarca.

Número de passageiros dos aviões

O INE vai fazer um ponto de situação à atividade dos transportes aéreo em novembro com as estatísticas rápidas que incluem o número de passageiros nos vários aeroportos. Os dados são especialmente relevantes devido ao caos nas entradas no Humberto Delgado neste período. Até outubro, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,7%, em termos homólogos, para 63,869 milhões. O organismo de estatística nacional publicará também os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços em novembro.