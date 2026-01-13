Alimentos puxaram pelos preços, mas inflação desacelerou para 2,3% em 2025

A subida dos preços desacelerou no ano passado, com a inflação medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) a subir 2,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024, confirmou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os alimentos representaram o maior contributivo para a variação média.

Os dados do organismo de estatística revelam ainda que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que difere do IPC por incluir os gastos dos turistas no país e excluir os gastos de residentes no exterior, sendo aquele que é utilizado pelo Banco Central Europeu e nas comparações internacionais, registou uma taxa de variação média de 2,2% em 2025 (2,7% no ano anterior). A taxa fica 0,2 pontos abaixo do indicado pelo INE na estimativa preliminar.

Centrando a análise no IPC, que mede a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da despesa de consumo das famílias em Portugal e atingiu a taxa mais baixa desde 2021 (1,27%), verifica-se que a ligeira diminuição da taxa de variação entre 2024 e 2025 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos, que apresentaram uma variação média anual de -0,2% (3,2% no ano anterior), e pela desaceleração da inflação subjacente, que registou uma variação média anual de 2,2% (2,5% em 2024).

Ainda assim, os produtos alimentares não transformados registaram um contributo mais significativo para a taxa de variação média registada em 2025, com uma variação de 4,8%, contra 1,6% no ano anterior. Os dados detalhados revelam que as variações médias foram de 3,1% no primeiro semestre e 6,4% no segundo, resultado de uma trajetória de aumento das taxas homólogas a partir de janeiro, tendo os últimos meses do ano apresentado uma estabilização.

Porém, verificou-se um decréscimo na variação média anual dos preços dos bens e um ligeiro decréscimo nos serviços, tendo a variação dos preços dos bens diminuído para 1,1% (1,2% em 2024), enquanto a taxa de variação média dos preços dos serviços foi de 4% (4,2% no ano anterior).

Descontando do IPC, a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação média anual registou um valor de 2,2% (2,5% no ano anterior), registando ao longo do ano valores homólogos muito próximos do valor médio anual.

O INE indica ainda que a variação homóloga do IPC foi 2,2% em dezembro, taxa idêntica à registada no mês anterior.

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025

Os dados divulgados pelo INE permitem também perceber que as rendas das casas por metro quadrado aumentaram 4,9% em dezembro de 2025 face ao mesmo mês de 2024 e registaram uma variação média anual de 5,3% no conjunto do ano passado.

“a variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 4,9% em dezembro de 2025 (5,0% no mês anterior)”, sendo que “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação”, com a Madeira a registar o maior aumento, de 6,9%, refere o INE.

(Notícia atualizada às 11h40)