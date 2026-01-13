Bruna Casagrande é a nova sócia da Antas da Cunha Ecija

A Antas da Cunha Ecija promoveu a sócia Bruna Casagrande. A advogada coordena desde 2021 a desk de Imigração e Cidadania.

“A Bruna é uma profissional altamente competente que, ao longo dos anos, se tem afirmado pela sua qualidade e criatividade, espírito crítico e sentido estratégico, capacidade de construir relações fortes com os clientes e de gerir projetos. Nesse sentido, esta nomeação, para além de ser uma merecida celebração do seu talento e empenho, constitui um sinal inequívoco da nossa vitalidade e da nossa capacidade de atrair e desenvolver talento”, refere em comunicado o managing partner Fernando Antas da Cunha.

Bruna Casagrande centra a sua prática na área de Direito de Imigração e Cidadania. Em 2018, quando se juntou à Antas da Cunha, integrou a equipa de Direito Imobiliário e Urbanismo como associada júnior, tendo, em 2021, assumido a coordenação da desk de Imigração e Cidadania.

“Contamos com a Bruna para continuarmos o nosso projeto de crescimento e afirmação. Um projeto jurídico distintivo pela combinação entre: escala, sofisticação técnica, inovação tecnológica e verdadeira vocação internacional. Uma advocacia que tem por base uma cultura empreendedora, que antecipa tendências e que desafia constantemente o ‘status quo’”, acrescenta Fernando Antas da Cunha.