Carlota Burnay é a nova secretária-Geral dos Cervejeiros de Portugal

Ao fim de 23 anos no cargo, Francisco Gírio passa o testemunho à especialista em comunicação e relações públicas, recrutada à Burson.

Carlota Burnay vai assumir o cargo de secretária-geral da APCV – Cervejeiros de Portugal, substituindo já este mês Francisco Gírio, que ocupou este lugar na associação durante os últimos 23 anos.

Em comunicado, a associação fala num “novo ciclo” para reforçar o compromisso com o setor cervejeiro nacional e com os subsetores associados, “num contexto em que o diálogo institucional se torna mais alargado, transversal e estratégico”.

Rui Lopes Ferreira, presidente da APCV, destaca que a experiência da nova secretária-geral em comunicação e relações públicas, aliada ao conhecimento do setor, “permitirá reforçar pontes, abrindo novas oportunidades de posicionamento institucional da associação”.

“No setor cervejeiro encontrei uma conjugação singular e particularmente sólida entre cultura, impacto económico e capacidade de transformação, que vai muito além do contexto de convívio. A cerveja dá muito a Portugal e está presente na agricultura, na indústria, na sustentabilidade, na inovação e no valor cultural que constrói ao longo do tempo”, refere a nova secretária-geral.

Carlota Burnay iniciou a carreira na Imago (atual LLYC), especializando-se em consumo e media, e passou depois pela Cunha Vaz & Associados, onde trabalhou a comunicação de associações como a CIP, ViniPortugal ou APCOR (cortiça).

Em 2014 integrou a FxT Consulting e, após a fusão com a Hill+Knowlton Strategies Portugal (atualmente Burson) em 2017, chegou a Senior Account Director, liderando a área e equipa de Brand Affairs.

