O CEO da Saks Global Enterprises, Richard Baker, está de saída menos de duas semanas depois de ter assumido o cargo, numa altura em que o grupo de retalho de luxo se prepara para avançar para uma reestruturação sob proteção do tribunal de falências, o denominado ‘chapter 11‘, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo, citadas pela Bloomberg.

Baker, que acumulava as funções de CEO e de Executive chairman, terá estado nos últimos dias a finalizar a sua saída, segundo as mesmas fontes, que pediram anonimato. Geoffroy van Raemdonck, atualmente administrador da Moncler, está a negociar um papel na empresa, também segundo pessoas com conhecimento das conversas.

A Sacks, a, Baker e van Raemdonck não responderam às questões colocadas pela Bloomberg. A Saks, fundada há mais de 150 anos, estará perto de pedir proteção no Chapter 11 para responder a perdas crescentes e a um nível elevado de dívida.

Van Raemdonck liderou a Neiman Marcus entre 2018 e 2024, conduzindo a cadeia através da falência na pandemia e da recuperação posterior, antes de sair quando a Saks a comprou. Baker, investidor imobiliário, foi anunciado como novo CEO a 2 de janeiro, sucedendo a Marc Metrick, e foi o principal arquiteto da compra da Neiman Marcus por 2,65 mil milhões de dólares em 2024, operação que criou a atual Saks Global.