Coca-Cola traz troféu do Campeonato do Mundo da FIFA ’26 ao Porto

A ativação integra a campanha da Coca-Cola para o Campeonato do Mundo da FIFA ’26, que convida os fãs a viverem todas as emoções do futebol.

A Coca-Cola traz a Portugal o Troféu Original do Campeonato do Mundo da FIFA ’26. A ativação marcada para o dia 6 de fevereiro, a partir das 14h, na Dragão Arena, no Porto.

A ativação integra a campanha da Coca-Cola para o Campeonato do Mundo da FIFA ’26, que convida os fãs a viverem todas as emoções do futebol, sublinhando que “no futebol, tal como na Coca-Cola, as melhores coisas não se guardam, partilham-se.”

“O futebol é emoção pura, e em ano de Campeonato do Mundo da FIFA ainda mais. É o que queremos celebrar com a vinda do Troféu Original a Portugal e ao Estádio do Dragão em particular. Trazer o Troféu Original do Campeonato do Mundo da FIFA ’26 a Portugal e criar experiências abertas ao público, como esta na Dragão Arena, é a nossa forma de continuar a aproximar os fãs do futebol e criar memórias que ficam para sempre”, diz citado em comunicado Diogo Martins, diretor de marketing da The Coca-Cola Company Portugal.

O evento contará com a participação de mais de mil consumidores que poderão experienciar uma tarde dedicada ao futebol, à emoção e à celebração. O destaque será um torneio de futebol 3×3, que reunirá 128 participantes divididos em 32 equipas a competir ao longo do dia. As duas equipas vencedoras terão a oportunidade única de disputar a final contra uma equipa oficial do FC Porto Vintage, constituída por antigas glórias do clube, ou com uma equipa de ex-jogadores do futebol português e influencers parceiros da marca.

A participação no torneio exige inscrição prévia no site oficial da Coca-Cola Portugal e estará aberta a todos os fãs. Inscrições também poderão ser feitas na fanzone do Estádio do Dragão antes do jogo FC Porto x Gil Vicente, a 26 de janeiro.

Paralelamente ao torneio, todos os visitantes, mesmo os que não participem, poderão tirar fotografias com o Troféu Original do Campeonato do Mundo da FIFA ’26, participar em atividades de animação e desafios futebolísticos com prémios, e personalizar cachecóis Coca-Cola, escolhendo as cores do país que apoiam no Mundial.