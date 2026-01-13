Cotrim admite não saber o que o levou a falar de Ventura. “Não consigo explicar o que me passou pela cabeça”

João Cotrim de Figueiredo admitiu esta terça-feira aos jornalistas que não consegue explicar o motivo das suas palavras quando disse que caso não fosse à segunda volta não excluía um apoio ao líder do Chega, justificando que “André Ventura moderou o discurso e parece um político diferente”. “Gostava de perceber por que fiz aquelas declarações, não consigo explicar o que me passou pela cabeça”, disse o eurodeputado e candidato à Presidência da República.

Numa visita a um lar em Viseu, o candidato apoiado pela IL explicou ainda: “Foi um momento bastante infeliz da minha parte, assumo-o, e a única coisa que devia ter dito é que só admito cenários de segunda volta em casos em que esteja a participar”.

Sobre as repercussões, Cotrim de Figueiredo admite que não sabe o que virá e deixa a análise final para os portugueses. “Devem lembrar-se daquilo que fiz ao longo dos meus seis a sete anos de vida política, que é curta, mas consistente”, frisou. Reconhecendo que foi uma segunda-feira de campanha difícil, admite ainda que continua “dorido”. “Ninguém passa incólume por estas situações, mas recuperei-me e ninguém nos pode parar”, afirma. O liberal assegura que, durante o dia de ontem, “não” pensou em desistir, apesar de a este episódio se somar uma acusação de assédio sexual feita por uma antiga assessora, Inês Bichão, que agora exerce funções num dos gabinetes do atual Governo.

O candidato a Belém explicou que não vai misturar a reputação pessoal com uma questão política. “Digo apenas que, se [a acusação] foi feito com esse intuito [de denegrir a minha imagem], fosse por quem fosse, não me vão derrubar, não me vão parar, porque tenho a consciência completamente tranquila. Não serão este tipo de manobras, das mais sujas que existem na política, que me farão mudar.”

Questionado sobre o facto de a ex-assessora agora trabalhar no Governo, Cotrim disse que “isso pode indiciar que, num órgão de soberania da nação, há alguém que publica mentiras”.