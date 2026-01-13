EDP lança app que ajuda a gerir melhor o consumo de eletricidade

A EDP Comercial lançou uma aplicação móvel (app) para clientes residenciais para ajudar as famílias a compreender e otimizar os consumos, fazer a gestão dos contratos e a adotar hábitos mais eficientes, avança a elétrica, em comunicado.

A aplicação transforma dados de consumo em informação simplificada, com alertas úteis e recomendações personalizadas. “Queremos dar aos nossos clientes as ferramentas necessárias para poderem tomar decisões mais informadas”, afirma Carlos Moreira, administrador da EDP Comercial.

Os clientes com painéis solares podem acompanhar, em tempo real, a energia renovável que estão a produzir e a consumir, bem como integrar informação sobre baterias de armazenamento. Os utilizadores de veículos elétricos também poderão gerir os seus carregamentos elétricos. A app permite ainda acompanhar a evolução dos consumos ao longo do tempo – por hora, dia ou mês -, ajudando as famílias a identificar padrões e oportunidades de eficiência. Para quem tem tarifários bi-horários, tri-horários ou indexados, a app indica quando a energia é mais barata, permitindo ajustar consumos como máquinas de lavar ou carregamento do veículo elétrico.

Em paralelo, quando é detetado um consumo significativamente acima do habitual, a app envia alertas, ajudando as famílias a agir antes de a fatura chegar, e oferece comparações de consumo com casas semelhantes para que cada família possa analisar o seu desempenho energético.

A nova app recorre a inteligência e analítica para calcular como se distribui o consumo pelas diferentes áreas da casa, de forma a identificar onde pode haver maior potencial de poupança e eficiência. E, através do assistente digital de energia Eddy, os clientes recebem dicas personalizadas.

“Num mercado cada vez mais competitivo, a diferenciação faz-se pela capacidade de ajudar os clientes a consumir melhor de uma forma simples e de reduzir o esforço necessário para poupar”, entende Carlos Moreira.

Esta aplicação permite ainda consultar toda a relação com a EDP – ver e pagar faturas, comunicar leituras, alterar tarifários e dados do contrato, usufruir de benefícios EDP ou de parceiros – e gerir todos os contratos com a empresa, seja de eletricidade, gás natural, mobilidade elétrica, solar ou serviços adicionais.

De acordo com os últimos dados do Observatório Nacional da Pobreza Energética, 699 mil pessoas vivem em agregados familiares onde a despesa com energia ultrapassa 10% do rendimento, evidenciando a importância de soluções simples que auxiliem as famílias a poupar, educar e deslocar consumos para horas mais económicas. A app EDP está agora disponível para todos os clientes residenciais nas lojas Apple Store e Play Store.