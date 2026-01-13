Ex-Generali vai liderar Portinsurance, Median e Melior

O Grupo Concentra, corretora e mediadora de seguros e resseguros em Espanha e Portugal nomeou Carlos Gómez Pascual como Managing Director do Grupo, em substituição de José Luis Ocón. O grupo detém as mediadoras de seguros portuguesas Portinsurance, Median e a corretora Melior.

No âmbito das suas funções, Carlos Gómez Pascual assumirá a responsabilidade executiva pelas principais linhas de negócio do Grupo — Retail em Portugal e Espanha, Wholesale e Garantias — mantendo-se a área digital sob a liderança de Inês Montenegro Soares. Passará a integrar o Comité Executivo do Grupo Concentra, reportando diretamente ao Conselho de Administração.

Com mais de 30 anos de experiência internacional no setor segurador, Carlos Gómez Pascual desempenhou diversos cargos e integrou Comités Executivos no Grupo Generali. Ao longo do seu percurso profissional, liderou processos de transformação estratégica, otimização operacional e desenvolvimento de negócio em contextos complexos e multiculturais.

Segundo Javier López-Linares, Presidente Executivo e fundador do Grupo Concentra, “a nomeação representa um passo muito relevante para o Grupo. A sua experiência internacional, visão estratégica e capacidade de liderança estão plenamente alinhadas com o momento que a Concentra atravessa. Estamos confiantes de que o seu contributo será determinante para consolidar as nossas linhas de negócio e reforçar uma cultura de gestão sólida e responsável”, concluiu.