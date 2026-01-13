Força Aérea a recrutar Oficiais e Praças em regime de contrato. Tem 540 vagas
Há "vagas para juristas, psicólogos, engenheiros, operações aéreas, mecânicos, administrativos, técnicos de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas, polícias", detalha Força Aérea.
A Força Aérea está a recrutar para as categorias de Oficiais e Praças em regime de contrato. As candidaturas decorrem até 30 de janeiro. No total, há 540 vagas disponíveis, sabe o ECO/eRadar.
“Ao serviço da Força Aérea, os jovens poderão sentir a honra de servir diariamente Portugal, contando com uma carreira estável, desenvolvimento constante de competências, progressão na carreira e formação técnica especializada”, refere a Força Aérea em comunicado.
Neste concurso, há “vagas para juristas, psicólogos, engenheiros, operações aéreas, mecânicos, administrativos, técnicos de saúde, informáticos, cozinheiros, músicos, meteorologistas, polícias, entre outras áreas“, detalha.
Para o curso de Formação de Oficiais, podem concorrer jovens até 27 anos, com licenciatura ou mestrado concluído. Já para o curso de Formação de Praças, podem candidatar-se jovens entre os 18 e 24 anos com o 9.º ano ou o 12.º ano de escolaridade, “consoante a especialidade a que se pretendem candidatar-se”.
“No total estão a concurso 540 vagas distribuídas entre Oficiais e Praças”, adianta fonte oficial da Força Aérea ao ECO/eRadar.
Os interessados podem fazer a sua candidatura: online, através de correio registado ou ainda presencialmente, nos centros de recrutamento em Lisboa e no Porto.
