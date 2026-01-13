Atualidade

Governo escolhe pagar 8,44 milhões de euros para não acolher 420 refugiados

  • ECO
  • 14:47

No âmbito do Pacto de Migrações e Asilo, o Governo escolheu participar no mecanismo solidário na forma de uma contribuição financeira que corresponde a 20 mil euros por cada migrante a acolher.

O Governo português optou por pagar 8,44 milhões de euros para a reserva de solidariedade destinada a ajudar os países sob pressão migratória, ao invés de acolher 420 requerentes de asilo. A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Expresso.

Em causa está a aplicação do Pacto de Migrações e Asilo, que entra em vigor a 12 de junho, e que obriga 18 países da União Europeia a serem solidários com os países sob pressão (Itália, Espanha, Grécia e Chipre). Ao abrigo do pacto, os restantes Estados-membros podem optar por contribuir financeiramente para o referido fundo, acolher um número pré-determinado dos requerentes de asilo ou prestar assistência técnica. Portugal escolheu a contribuição.

Conforme o Expresso, a decisão final, publicada no Jornal Oficial da UE, indica que o país se comprometeu a contribuir com 8,44 milhões de euros para o fundo, o equivalente a 20 mil euros por cada um dos 420 migrantes que teria de acolher, e que correspondem a 2% da reserva de solidariedade de 21 mil pessoas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo escolhe pagar 8,44 milhões de euros para não acolher 420 refugiados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

PSP identificou 56 casas ilegais com 900 estrangeiros na AMP

Lusa,

Ao longo de 2025, nos concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP), a PSP identificou 56 alojamentos ilegais ocupados por cerca de 900 cidadãos estrangeiros.