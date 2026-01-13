Hoje nas notícias: Saúde, sondagens e automóveis

As consultas no SNS continuam a atrasar-se, e em quatro anos a percentagem de primeiras consultas realizadas dentro do prazo caiu mais de 30%. Nas sondagens presidenciais, António José Seguro, apoiado pelo PS, mantém-se na frente a poucos dias das eleições. No setor automóvel, a venda de ligeiros em Portugal já ultrapassou os números pré-pandemia. Vejas as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Mais de metade das primeiras consultas em 2025 no SNS sofreram atrasos

Desde julho de 2021, o acesso atempado às primeiras consultas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a deteriorar-se de forma acentuada: a percentagem de consultas realizadas dentro do prazo caiu de 84,3% para 48,3% em setembro de 2025, segundo o relatório Acesso a Cuidados de Saúde 2025. Baseado em dados do Portal da Transparência do SNS, o estudo aponta os longos tempos de espera como um dos fatores que levam muitos doentes a abdicar do sistema de saúde e destaca ainda o agravamento das desigualdades, com a proporção de pessoas com médico de família a descer de 90% em 2021 para 79% em 2025, afetando sobretudo as populações mais desfavorecidas, não por discriminação direta, mas pela menor atratividade dos cuidados de saúde primários nas zonas de baixos rendimentos.

Seguro continua a liderar as sondagens

António José Seguro lidera o arranque da última semana de campanha para as presidenciais, com 22,9%, segundo a sondagem diária da Pitagórica, sendo o único dos cinco primeiros a crescer. Cotrim Figueiredo (21,1%) e André Ventura (19,7%) estabilizam, enquanto Gouveia e Melo desce para 16,3% e Marques Mendes fica nos 14%. Apesar da vantagem, Seguro mantém-se em empate técnico com os candidatos liberal e do Chega, o que deixa em aberto a disputa pela passagem à segunda volta, da qual Gouveia e Melo se afasta ligeiramente, embora ainda com possibilidades matemáticas.

Vendas de carros ligeiros já superam números de pré-pandemia

Após a quebra de 35% provocada pela pandemia em 2020, o mercado português de automóveis ligeiros de passageiros só recuperou totalmente em 2025, ano em que superou os valores de 2019, com 225.039 carros novos contra 223.799, aproximando-se também de 2018. Em contraste, Espanha ainda não recuperou os níveis pré-pandemia. No mercado automóvel total em Portugal, os números de 2025 ficaram ligeiramente abaixo de 2019, devido exclusivamente aos ligeiros de mercadorias, já que os ligeiros de passageiros e os pesados registam valores superiores aos de antes da Covid-19.

Associação Zero chumba parque eólico da Galp em Sines

O prazo de consulta pública sobre o projeto preliminar do Parque Eólico de Cachenas, da Galp, em Sines, termina esta quarta-feira. O empreendimento, destinado a fornecer energia à produção de hidrogénio verde na zona industrial, levanta preocupações ambientais devido à sua dimensão e localização em área sensível. A organização ambientalista Zero vai emitir parecer desfavorável, alertando para impactos significativos sobre a Rede Natura e considerando que não estão reunidas as condições para aprovação. O projeto prevê 19 aerogeradores de 6,8 MW cada, com cerca de 200 metros de altura, mais eficientes por unidade, mas com maior risco de colisão com aves. Embora o parecer da Zero não seja vinculativo, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) poderá ainda colocar reservas na fase de avaliação de impacto ambiental. Estudos do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) indicam que existem áreas menos sensíveis suficientes para atingir os objetivos de produção de energia eólica, sugerindo que projetos em zonas de conservação deveriam ser evitados.

Livraria Lello celebra 120 anos e muda de nome

A Livraria Lello passa a chamar-se oficialmente Livraria Lello Porto, reforçando a sua identidade e ligação à cidade. Para celebrar o 120.º aniversário, a entrada será gratuita e os primeiros 120 visitantes receberão uma edição especial do livro “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino. Segundo a administradora Aurora Pinto, a obra reflete a celebração da memória com um olhar no futuro, e a capa azul simboliza o Porto. A livraria, que em 2024 vendeu um milhão de livros e recebe diariamente mais de 3.500 visitantes, pretende assim continuar a afirmar-se como um espaço cultural de referência na cidade.

