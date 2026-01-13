Hospital Universitário Rey Juan Carlos, primeiro hospital público a incorporar o modelo mais avançado do robô Da Vinci

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos, hospital público da Comunidade de Madrid com ampla experiência em cirurgia robótica graças a um programa especializado com 13 anos de trajetória que colocou ao serviço dos seus pacientes os benefícios desta técnica cirúrgica que permite maior precisão nas intervenções e uma abordagem minimamente invasiva no tratamento de múltiplas patologias, deu recentemente um novo passo no seu compromisso com a inovação tecnológica ao instalar no seu bloco cirúrgico o modelo mais avançado do robô Da Vinci.

Estes marcos somam-se à sua liderança em operações robóticas realizadas na região, que no final de 2025 ultrapassaram as 3.500, o que comprova a maturidade da experiência dos seus profissionais e a posição pioneira do hospital neste campo, tanto a nível clínico como científico e tecnológico.

Desde que o Rei Juan Carlos iniciou o seu Programa de Cirurgia Robótica em 2012, meses após a inauguração do próprio hospital, com a incorporação do seu primeiro Da Vinci — que em 2018 foi substituído pelo modelo Xi da plataforma cirúrgica, que oferecia maior precisão e melhores resultados nas intervenções — e a posterior instalação de um segundo robô cirúrgico com as mesmas características em novembro de 2024, o número anual de cirurgias robóticas realizadas registou um crescimento sustentado. Assim, passou-se de 65 a 100 intervenções nos primeiros três anos do projeto para quase 700 por ano atualmente, ao mesmo tempo que cada vez mais profissionais do hospital de Móstoles são credenciados para operar esta plataforma cirúrgica, o que também demonstra a consolidação da sua experiência.

A incorporação da segunda plataforma contribuiu significativamente para o aumento da atividade cirúrgica robótica, permitindo também a utilização simultânea desta técnica em duas salas de cirurgia e adicionando às cinco especialidades que até agora a utilizavam – Urologia, Cirurgia Geral e Digestiva, Cirurgia Torácica, Ginecologia e Otorrinolaringologia – uma nova indicação na qual também apresenta excelentes resultados: a Cirurgia Pediátrica.

EFICIÊNCIA

Agora, em comparação com a geração anterior, o Xi — que já proporcionava uma visão 3D ampliada até dez vezes, garantindo clareza e precisão dos detalhes anatómicos e eliminando o tremor fisiológico e os movimentos involuntários do cirurgião —, a chegada do Da Vinci 5 representa um importante salto tecnológico, incorporando mais de 150 inovações de design que visam aumentar a precisão, a segurança e a ergonomia e otimizar a eficiência.

Este modelo oferece melhor imagem e ergonomia, e os instrumentos têm feedback de força, vantagens que resultam em uma cirurgia ainda mais precisa, mesmo em áreas de difícil visualização, e com isso, ainda mais segura para o paciente, que vê reduzido significativamente o tempo de anestesia e recuperação, algo que valoriza especialmente, juntamente com menos dor e número de complicações. Quanto ao profissional, a melhoria na imagem e na ergonomia proporciona maior segurança em procedimentos longos, nos quais o cirurgião fica muito tempo na consola, contribuindo assim para reduzir a fadiga e melhorar a precisão, o que, mais uma vez, aumenta a segurança do paciente.

O novo modelo de robô incorpora, além disso, uma maior capacidade de dados e melhorias no fluxo da sala de cirurgia que ajudam os especialistas a otimizar o planeamento e a execução das cirurgias, com a segurança adicional que isso proporciona ao paciente. O feedback de forças que o DV5 fornece é especialmente útil em áreas onde os tecidos são delicados ou estão próximos de estruturas críticas (nervos, vasos). Além disso, na cirurgia oncológica, em que a marginação, a precisão e a invasão mínima são fundamentais, este sistema, com o seu maior poder de computação, dados de força e melhor imagem, facilita procedimentos mais complexos ou híbridos.

Entre os benefícios que o Da Vinci traz, destacam-se a realização de intervenções minimamente invasivas de alta complexidade em todas as especialidades que utilizam esta tecnologia no Hospital Universitário Rey Juan Carlos.

No campo da urologia, que ultrapassa as 1.600 intervenções robóticas realizadas no centro de Móstoles, onde é liderado pelo seu chefe de serviço, o Dr. Miguel Sánchez Encinas, o robô representou, nas suas próprias palavras, “uma verdadeira revolução”, trazendo múltiplas vantagens para o paciente, com menos dor, tempo de hospitalização, necessidade de transfusão e convalescença, ao mesmo tempo que oferece benefícios em termos de resultados funcionais e cirurgia reconstrutiva, o que se resume em melhor eficácia e qualidade de vida.

Por sua vez, no âmbito da Ginecologia, que se aproxima das 750 operações robóticas no Rey Juan Carlos — onde a sua chefe de serviço, a Dra. Charo Noguero, passou o testemunho à Dra. María de Matías, chefe associada deste departamento —, além de reduzir o tempo cirúrgico e as complicações pós-cirúrgicas, o uso desta plataforma cirúrgica de última geração favorece os resultados clínicos, bem como a alta precoce e uma recuperação mais rápida.

Quanto à Cirurgia Geral e Digestiva, como explica o seu responsável no hospital de Móstoles, o Dr. Manuel Durán, o uso do robô, que soma cerca de 850 intervenções, melhorou o abordagem de diferentes patologias, otimizando a experiência global do paciente. Neste caso, também utilizado pelos médicos Camilo José Castellón, Alejandro García, Belén Manso e Carlos Ferrigni, chefes associados e especialistas, respetivamente, deste serviço, tem benefícios claros em todas as subespecialidades: cirurgia colorretal, que representou 40% das intervenções robóticas realizadas (três em cada quatro, oncológicas); esofagogástrica (incluindo a bariátrica, maioritária nesta secção, mas também a hepatobiliopancreática), que atinge uma percentagem semelhante; e da parede abdominal e retroperitoneu.

A Cirurgia Torácica, cujo chefe de serviço no Rey Juan Carlos é o Dr. Ignacio Muguruza e que acumula mais de 180 intervenções robóticas, é outra das especialidades que mais utiliza esta técnica, com a qual é possível realizar praticamente qualquer intervenção cirúrgica pulmonar, sendo especialmente benéfica em processos oncológicos e em doenças do mediastino, nas quais facilita a extirpação de lesões malignas ou benignas.

Da mesma forma, entre as vantagens do robô em Otorrinolaringologia, como explica o seu chefe de serviço, Dr. Raimundo Gutiérrez, que realizou cerca de 140 intervenções robóticas no Rey Juan Carlos, destaca o facto de, na cirurgia transoral, os braços da plataforma serem introduzidos pela boca para aceder à lesão, evitando abordagens cervicais, além de existirem outros procedimentos para estas abordagens com o robô com cirurgia minimamente invasiva.

A estes domínios juntou-se, no final de 2024, a Cirurgia Pediátrica – liderada no centro de Móstoles pelo Dr. Ricardo Díaz -, onde o robô favorece a visualização das estruturas anatómicas de menor dimensão e uma melhor manobrabilidade dos instrumentos nas mesmas. Atualmente, foram realizadas cerca de duas dezenas de intervenções robóticas neste domínio.

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos reafirma a sua posição de referência em cirurgia robótica com a incorporação deste último modelo do Da Vinci, graças ao seu Programa de Cirurgia Robótica, cuja experiência e resultados foram publicados e reconhecidos pela revista Journal of Robotic Surgery no seu artigo «Performance of a multidisciplinary robotic surgery program at a university hospital (2012-2022)», publicado em 2023.