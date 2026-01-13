Inês de Sousa Real declara apoio a António José Seguro

A porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, declarou esta terça-feira que apoia António José Seguro na primeira volta das eleições presidenciais, frisando que é o único candidato com “as condições de salvaguardar a Constituição” e os valores democráticos. O anúncio foi feito pela líder do PAN numa entrevista à TSF em que salienta que esta é uma decisão tomada a título pessoal, e não em nome do partido.

“Acho que, neste caso, António José Seguro, é o único candidato que está neste momento em condições de preservar estes valores da nossa Constituição, preservar a defesa dos direitos das mulheres, como é o caso da violência doméstica”, declarou, lembrando também que o socialista já disse que “se for para Belém vai levar um animal de companhia”, uma promessa que será cobrada por si.

Sousa Real defendeu a importância de o país ter um chefe de Estado que “saiba respeitar o papel institucional que tem”, salientou que, além de Seguro, também Catarina Martins “tem feito uma campanha digna”, mas não tem possibilidades de ganhar, e deixou críticas à falta de união à esquerda.

“Não podemos ter alguns líderes até políticos vir a dizer tantas vezes que é preciso uma união das esquerdas e depois quando essa união é precisa faltam a esse mesmo mote que andaram a lançar tantas vezes”, frisou.

A líder do PAN justificou este apoio também com a necessidade de equilíbrio entre o Governo e a Presidência, lembrando a dinâmica entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar de o PAN não apoiar qualquer candidato na primeira volta, Inês de Sousa Real, em dezembro, defendeu a necessidade de o partido vir a apoiar um nome do “espetro democrático” numa eventual segunda volta das eleições presidenciais, para impedir uma vitória da extrema-direita.