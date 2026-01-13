O Iscte Executive Education vai lançar a 6.ª edição da Pós-Graduação em Corporate Finance, um programa de referência na formação de executivos na área das finanças empresariais.

Porque escolher uma Pós-graduação?

Uma pós-graduação é um programa de média duração que decorre durante cerca de um semestre letivo. Sendo uma formação para executivos, reveste-se naturalmente de um cariz eminentemente prático e especializado.

É, portanto, uma forma rápida e eficiente de o participante obter ou aprofundar conhecimentos sobre uma área específica da gestão. Por outro lado, o formato de média duração confere a flexibilidade necessária para promover periódicos ajustes programáticos essenciais para manter a atualidade dos conteúdos.

Em comparação com outros produtos de ensino, a pós-graduação permite, num curto espaço de tempo, aprofundar um corpo de conhecimento com aplicação imediata. E juntando na mesma sala participantes com diferentes experiências profissionais, rapidamente emerge a reflexão e o espírito crítico, promovendo o envolvimento, o networking e a participação de todos.

A Pós-Graduação em Corporate Finance é diferenciadora em que medida?

Este curso desenvolve competências na área das finanças empresariais, procurando cobrir as diversas sub-áreas funcionais dentro da gestão financeira de uma média/grande empresa. Os temas tratados vão desde as áreas clássicas da gestão de tesouraria, escolha de fontes de financiamento ou avaliação de projetos e de empresas até às temáticas mais recentes das fusões e aquisições, opções reais e gestão de riscos via derivados financeiros.

O programa foi desenhado com base no syllabus do CFA, mas preservando uma componente prática muito forte, com foco na resolução de casos reais e utilizando fontes de informação financeira em tempo real (como, por exemplo, o terminal Bloomberg). Consequentemente, este curso é reconhecido pelos Alumni, pela componente prática e pelo impacto imediato no processo de decisão.

A formação decorre ao longo de 140 horas de contacto em formato online e a 6ª edição tem início marcado para Fevereiro de 2026, com duração de seis meses. As aulas decorrerão em horário pós-laboral, às terças a quintas, das 18h30 às 22h30, permitindo aos alunos conciliar a formação com a vida profissional. Os nossos alunos fazem o programa a partir de múltiplas geografias. Temos tido alunos em países como Angola, Moçambique, Holanda, Inglaterra ou Brasil, além de todo o território português, incluindo a Madeira e os Açores.

O Iscte Executive Education é reconhecido como uma das melhores escolas de formação de executivos da Europa e integra o ranking do Financial Times Executive Education 2025, estando classificado no top 40 da Europa e no top 50 do Mundo. Esta pós-graduação incorpora também esta chancela de qualidade reconhecida pelo ranking do Financial Times Executive Education.

Que perfil podemos encontrar nesta turma?

A maioria dos participantes tem formação de base nas áreas de gestão, finanças ou economia, mas há excepções; por exemplo, pessoas oriundas das áreas de engenharia (ou mesmo medicina) que pretendem passar a assumir funções ao nível da gestão financeira de empresas.

Ao nível da experiência profissional, novamente a maioria dos participantes já exerce funções ao nível das finanças empresariais. Com idade média acima dos 35 anos, temos não só gestores financeiros de empresas, mas também consultores e auditores ou pessoas oriundas das áreas de corporate do sector bancário (e segurador). Tratam-se de profissionais que ambicionam fazer mais e melhor nas posições onde estão, ou que procuram novas oportunidade de carreira. E a diversidade de percursos profissionais é uma mais-valia para a aprendizagem e que os nossos alunos muito valorizam.

Quais as competências requeridas para apostar neste programa?

Como disse há pouco, a formação de base terá de ser nas áreas de gestão, finanças, economia ou ciências exatas e uma pré-experiência profissional potencia o valor acrescentado a extrair desta pós-graduação. Com efeito, para maximizar os benefícios desta pós-graduação é necessário estar no mercado de trabalho e sentir a necessidade de aprofundar conhecimentos para os levar para a gestão empresarial de forma muito prática.

E depois é ainda preciso vir com predisposição não só para estudar as matérias, mas também para amadurecê-las, discuti-las e interagir com os professores, colegas de sala, e outros profissionais da área. Daí os 6 a 7 meses de trabalho intenso.

E o corpo docente?

O programa conta com um corpo docente de excelência. Para além das capacidades pedagógicas largamente reconhecidas, quase todos os professores do programa exercem cargos de gestão, com uma experiência de vários anos em cargos executivos e/ou em consultoria. E uma das características comuns é a sua disponibilidade para ajudar, esclarecer e apoiar os alunos quer durante a realização do programa, quer no pós conclusão. Estes docentes trazem as suas experiências reais e práticas, a interação é uma constante e a aprendizagem extravasa a sala de aula.