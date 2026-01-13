Mudum Seguros adere à Carta de Direitos das Vítimas de Acidentes Rodoviários
A seguradora do grupo financeiro francês Crédit Agricole Assurances tornou-se na primeira empresa de seguros portuguesas a subscrever a Carta de Direitos das Vítimas de Acidentes Rodoviários.
A companhia de seguros portuguesa Mudum, parte do grupo francês Crédit Agricole Assurances aderiu, na terça-feira, à Carta dos Direitos das Vítimas de Acidentes Rodoviários, anunciaram em comunicado.
A Carta dos Direitos das Vítimas de Acidentes Rodoviários foi desenvolvida pelo Secretariado da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), pelo Instituto Europeu de Direito Rodoviário (IETL) e pelo Council of Bureaux (CoB), como forma de sensibilizar para os direitos das vítimas de acidentes rodoviários e propor um conjunto de boas práticas na gestão de sinistros automóveis.
De acordo com o comunicado, a Mudum Seguros é a primeira seguradora portuguesa a subscrever esta carta.
“Em nome da Mudum Seguros, gostaria de expressar o nosso total apoio à Carta dos Direitos das Vítimas de Acidentes Rodoviários”, começa por dizer Vanda Caetano, Diretora de Serviço ao Cliente da Mudum. “Consideramos que a proteção e os direitos das vítimas de acidentes são da maior importância, e acreditamos que esta iniciativa é um passo crucial para garantir que todos os afetados por este tipo de eventos recebem o apoio necessário”.
Também Afonso Themudo Barata, CEO da Mudum Seguros, explicou: “Ao aderirmos a esta Carta, reforçamos um compromisso que já faz parte das nossas práticas e da legislação em vigor, dando um passo adicional na promoção da confiança no setor segurador”.
Recentemente, a Mudum Seguros celebrou uma parceria com a corretora MDS e com a resseguradora Munich Re, para juntas trazerem ao mercado novas soluções de proteção.
Em termos de prémios brutos emitidos, a Mudum Seguros obteve um resultado de 84,1 milhões de euros no ano de 2024.
