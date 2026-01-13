Nova sondagem coloca Ventura e Seguro na segunda volta. Cotrim deixa almirante e Mendes para trás

Se as eleições presidenciais fossem hoje, André Ventura e António José Seguro iriam à segunda volta. A grande sondagem da Universidade Católica para a RTP, Público e Antena1, divulgada esta terça-feira, mostra o candidato apoiado pelo Chega em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, seguido muito de perto pelo candidato socialista, que colhe 23% das preferências dos eleitores.

Ventura e Seguro surgem assim taco a taco na disputa pelo primeiro lugar, a uma distância dentro da margem de erro, e garantiriam a passagem a uma segunda volta das presidenciais. Mas ainda há 15% de indecisos.

Em terceiro lugar aparece João Cotrim de Figueiredo, com 19% das intenções de voto. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal consolida assim a sua posição nesta corrida eleitoral e está na margem de erro.

Empatados na quarta posição surgem Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, ambos com 14% das preferências dos eleitores. O candidato apoiado por PSD/CDS não consegue assim descolar do quarto lugar, ficando bem atrás de Cotrim de Figueiredo, a uma distância de cinco pontos percentuais.

Catarina Martins, apoiada pelo BE, e António Filipe, da CDU, surgem ambos com 2% das intenções de voto, enquanto Jorge Pinto, candidato apoiado pelo Livre, recolhe 1,5%. E com menos de 1% dos votos aparecem o músico Manuel João Vieira, o candidato Humberto Correia e o sindicalista André Pestana.

O trabalho de campo desta sondagem terminou na última sexta-feira, pelo que não incorpora os mais recentes desenvolvimentos da campanha eleitoral.