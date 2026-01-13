Novos cheques para elétricos avançam até março com 20 milhões de dotação
A resolução que enquadra o novo concurso está "na lista" de espera para ir a Conselho de Ministros, pelo que a tutela espera que o concurso possa ser lançado durante o primeiro trimestre.
Uma nova edição do concurso para a compra de veículos de baixas emissões terá lugar ainda no primeiro trimestre deste ano, garante o ministério do Ambiente.
“Muito rapidamente teremos um novo concurso“, indica a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, em declarações ao ECO/Capital Verde. A resolução relativa a este assunto está “na lista” de espera para ir a Conselho de Ministros, pelo que a tutela espera que o concurso possa ser lançado até março.
As regras do concurso deverão manter-se as mesmas — por exemplo, no que diz respeito à atribuição de “cheques” para carros elétricos, continua a exigir-se o abate de um automóvel a combustão com mais de 10 anos. A dotação do aviso será de 20 milhões de euros, confirma Maria da Graça Carvalho.
O último concurso, aberto a 29 de dezembro, esgotou as verbas para parte das tipologias em apenas algumas horas. No dia seguinte, a ministra da tutela confirmou à Renascença que o Governo previa lançar um novo programa de apoio à compra de carros elétricos no ano de 2026, e que contava ter a autorização para tal já em janeiro.
