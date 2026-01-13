Energia

Novos cheques para elétricos avançam até março com 20 milhões de dotação

A resolução que enquadra o novo concurso está "na lista" de espera para ir a Conselho de Ministros, pelo que a tutela espera que o concurso possa ser lançado durante o primeiro trimestre.

Uma nova edição do concurso para a compra de veículos de baixas emissões terá lugar ainda no primeiro trimestre deste ano, garante o ministério do Ambiente.

Muito rapidamente teremos um novo concurso“, indica a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, em declarações ao ECO/Capital Verde. A resolução relativa a este assunto está “na lista” de espera para ir a Conselho de Ministros, pelo que a tutela espera que o concurso possa ser lançado até março.

As regras do concurso deverão manter-se as mesmas — por exemplo, no que diz respeito à atribuição de “cheques” para carros elétricos, continua a exigir-se o abate de um automóvel a combustão com mais de 10 anos. A dotação do aviso será de 20 milhões de euros, confirma Maria da Graça Carvalho.

O último concurso, aberto a 29 de dezembro, esgotou as verbas para parte das tipologias em apenas algumas horas. No dia seguinte, a ministra da tutela confirmou à Renascença que o Governo previa lançar um novo programa de apoio à compra de carros elétricos no ano de 2026, e que contava ter a autorização para tal já em janeiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Novos cheques para elétricos avançam até março com 20 milhões de dotação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.