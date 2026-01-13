Passageiros disparam para cinco milhões nos aeroportos nacionais

O número de passageiros nos aeroportos nacionais disparou 5%, em novembro, para cinco milhões, de acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo divulgadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e destino.

“Em novembro de 2025, os aeroportos nacionais movimentaram cerca de cinco milhões de passageiros e 22,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +5% e -2,3%, respetivamente (+4,5% e -7,5% no mês anterior, pela mesma ordem)”, de acordo com o mesmo gabinete de estatísticas.

Nesse mês, “desembarcaram, em média, 79,1 mil passageiros por dia, acima dos 75,8 mil registados em novembro de 2024, o que representa um crescimento de 4,4%“, indica o INE.

No mesmo período, registaram-se 17,5 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, o que significa um crescimento homólogo de 4,8%.

O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos entre janeiro e novembro, apresentando aumentos tanto nos passageiros desembarcados (+2,3%), como nos embarcados (+2,2%), face ao mesmo período de 2024. França e Espanha ocuparam, respetivamente, a segunda e terceira posições entre os principais países de origem e destino.

Em novembro de 2025, 82% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,9 milhões de passageiros, o que se traduz num aumento de 5,3% face ao período homólogo. “A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 66% do total, registando um crescimento de 3,8% face a novembro de 2024. O continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 10,2% do total de passageiros desembarcados”, segundo o INE.

Relativamente aos passageiros embarcados, 83,5% corresponderam a tráfego internacional, totalizando 2,2 milhões de passageiros, o que representa um crescimento homólogo de 6,7%. A maior parte teve como principal destino aeroportos no continente europeu (67,2% do total), o que representa um crescimento de 5,1% face a novembro de 2024. Os aeroportos do continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados.

“Desde o início de 2025 observaram-se máximos mensais históricos do número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, com exceção do mês de fevereiro”, refere o INE. Em novembro de 2025, o desembarque médio diário atingiu 79,1 mil passageiros, número superior ao registado em novembro de 2024 (75,8 mil), correspondendo a um crescimento de 4,4%.

Se analisarmos os valores acumulados, entre janeiro e novembro de 2025, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,7% face ao mesmo período de 2024. O aeroporto de Lisboa concentrou 48,6% do total de passageiros, movimentando 33,5 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 2,9%. O aeroporto do Porto concentrou 22,8% dos passageiros movimentados, atingindo 15,7 milhões (+6,1%) e o aeroporto de Faro registou um aumento de 5,8%, totalizando dez milhões de passageiros (14,6% do total).

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e novembro de 2025, o Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino, registando aumentos de 2,3% no número de passageiros desembarcados e de 2,2% no número de passageiros embarcados, face ao mesmo período de 2024.

Em sentido contrário, França registou decréscimos de 2,1% nos passageiros desembarcados e de 1,6% nos passageiros embarcados, ocupando, ainda assim, a segunda posição entre os principais países de origem e de destino. Espanha, Alemanha e Itália completaram ranking, situando-se em terceira, quarta e quinto lugares, respetivamente.

(Notícia atualizada às 11h39)