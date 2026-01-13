Portugal Fashion: Ernest W. Baker em Paris e uma estreia em Copenhaga

O Portugal Fashion começa na próxima segunda-feira a sua digressão pela Europa. São três momentos, protagonistas diferentes e uma estreia. Depois de Milão e Paris, a moda portuguesa apresenta-se, pela primeira vez, na semana da moda de Copenhaga.

19 de janeiro, Milão

É o arranque desta digressão europeia do Portugal Fashion. Na semana da moda masculina em Milão, dois desfiles, duas gerações, duas linguagens distintas entram em cena – David Catalán e Miguel Vieira, que já têm experiência.

22 a 26 de janeiro, Paris

Entre 22 e 26 de janeiro, o Portugal Fashion Showroom instala-se no Marais, oferecendo a compradores, imprensa e profissionais da indústria uma leitura curada da moda portuguesa contemporânea, desenvolvida em articulação com a ModaLisboa. Esta seleção inclui marcas consolidadas e nomes à procura do seu lugar internacionalmente – Béhen Studio powered by ModaLisboa, David Catalán, Duartehajime powered by ModaLisboa e Susana Bettencourt, juntamente com uma nova geração desenvolvida através das plataformas de talento do Portugal Fashion. Arieiv For Lo Siento, Veehana e Maria Carlos Baptista integram o programa Bloom Portugal Fashion Incubator,

enquanto E.P. ATE’LYER é o vencedor do concurso BLOOM 2025 powered by Salsa Jeans. O showroom vai também incluir uma instalação visual de Ernest W. Baker. No dia 23 de janeiro, Inês Amorim e Reid Baker, fundadores do projeto Ernest W. Baker, apresentam o seu primeiro desfile de sempre, integrado no calendário da semana da moda de Paris.

29 de janeiro, Copenhaga

O Portugal Fashion marca presença, pela primeira vez, na Copenhagen Fashion Week com o projeto Portugal Fashion & Arts: Inside the Studios, com curadoria de Marques’Almeida. Longe do formato tradicional de desfile, a presença na capital da Dinamarca pretende ser uma “ativação cultural e criativa, onde processos, materiais, práticas e pensamento são colocados no centro da narrativa”, de acordo com o Portugal Fashion, em comunicado. Um novo espaço “alinhado com os valores de sustentabilidade, inovação e autoria” – o que faz desta cidade uma referência na moda mundial. Em 2025, poucos locais foram tão divulgados por criadores de conteúdo digital na área da moda como Copenhaga.

“O calendário internacional de janeiro de 2026 reflete o trabalho de vários anos de construção de uma moda portuguesa mais sólida, mais

profissional e mais relevante no contexto europeu. Milão e Paris são hoje mercados estratégicos para os criadores portugueses. Copenhaga representa um novo território que o Portugal Fashion começa agora a explorar de forma estruturada, alinhado com valores como sustentabilidade, inovação e cultura criativa. Em todos os casos, estamos a falar de propostas que vão muito além da lógica do

desfile pontual e que ligam criação, indústria e posicionamento internacional, sempre como foco na moda como negócio, na expansão de mercados e na internacionalização”, diz Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion.

Com este roteiro internacional, o Portugal Fashion, um projeto da responsabilidade da ANJE – Associação Nacional de Jovens

Empresários, pretende reforçar “a sua atuação fora de Portugal no arranque de 2026, integrando criadores portugueses em três dos principais ecossistemas europeus da moda e ampliando a sua visibilidade junto de imprensa, compradores e agentes do setor”.