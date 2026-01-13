Portugal foi o oitavo destino de férias mais procurado em 2024 pelos europeus. Itália e Espanha lideram procura

Portugal foi o oitavo destino de viagens de férias mais procurado pelos residentes da União Europeia (UE) em 2024. Segundo dados do Eurostat, entre os países mais procurados estão Itália, Espanha e França. Itália foi o principal destino estrangeiro para residentes da UE, em termos de número de viagens, com 10,7% de todas as viagens ao estrangeiro feitas por europeus, seguida de Espanha com 10,4%.

Já os destinos europeus mais escolhidos pelos portugueses em 2024 foram Espanha (39,5%), França (9,3%), Itália (6,5%), Reino Unido (4,8%) e Suíça (4,3%). Por sua vez, os cidadãos de Luxemburgo, Espanha, França e Irlanda foram os que mais viajaram para Portugal.

Em termos de noites passadas e despesas durante viagens ao estrangeiro, Espanha liderou entre os destinos europeus, com 11,7% das noites e 11,1% das despesas totais, seguida de Itália, com 10,2% e 9,7%, respetivamente. Para os residentes de Malta, a Itália foi o destino estrangeiro preferido, representando 36,3% de todas as viagens internacionais. A Itália também foi o principal destino para romenos (19,3%), italianos (18,4%), gregos (14,4%) e alemães (13,8%).

Em 2024, os países onde os portugueses passaram mais noites durante as suas viagens foram Espanha (28%), França (10%), Brasil (7,6%), Itália (7%) e Suíça (4,6%).

No ano de 2024, o Reino Unido, a Turquia e a Suíça foram os três principais destinos fora da União Europeia para os europeus. As viagens para fora do continente europeu representaram apenas 13,1% do total de viagens internacionais, distribuídas por África (4,5%), Ásia (4,2%) e América (4,1%).

Em 2024, os residentes da União Europeia realizaram cerca de 1,2 mil milhões de viagens, para fins pessoais ou profissionais, totalizando quase 6 mil milhões de noites e gerando gastos turísticos de 618 mil milhões de euros. A maior parte destas deslocações, quase três em cada quatro (71%), ocorreu dentro do próprio país de residência, mostrando a forte preferência dos europeus por viagens domésticas.

Embora representem a maioria das viagens, as deslocações domésticas corresponderam apenas a 55% das noites dormidas e a 42% do total de despesas, refletindo o facto de serem geralmente mais curtas e económicas. Na maioria dos países da UE, o turismo interno continua a dominar, com exceção da Bélgica, Luxemburgo, Malta e Eslovénia, onde as viagens internacionais representam uma fatia maior.