Prazos para candidaturas à academia Louis Vuitton prestes a terminar
The Horizons realiza-se pela quarta vez e convida licenciados e jovens profissionais a explorar os produtos Louis Vuitton.
Este setembro, pela quarta vez, um grupo de jovens profissionais e recém-licenciados passará dois anos a conhecer melhor o universo LVMH. As candidaturas terminam no domingo, dia 18, às 23:59.
O programa Horizons, destinado a formar profissionais das várias áreas marca, é uma experiência concebida à medida que passa por várias etapas dentro da companhia – da conceção dos produtos à experiência dos clientes, conhecendo as várias equipas – retalho, ateliers, merchandising e digital.
Aos candidatos pede-se que falem inglês fluente, que tenham um mestrado (ou equivalente internacional) ou licenciatura antes de 1 de setembro de 2026 e nenhum vínculo laboral com a LVMH ou as suas casas. Quem tiver terminado os estudos ou estágios entre janeiro de 2024 e junho de 2026 também se pode candidatar. Têm de estar disponíveis para se juntarem à maison no dia 1 de setembro, em Paris. Saber falar francês é valorizado na hora da seleção.
Aos candidatos pede-se, além de currículo, um vídeo de motivação ou uma apresentação de duas páginas e uma resposta “bem estruturada” ao caso de estudo obrigatório. “O processo de seleção inclui testes online, entrevistas presenciais e um Dia da Avaliação, marcado para 28 de abril, em Paris, destinado a conhecer os finalistas (custos a cargo da Louis Vuitton).
É assim o programa de estudos do Horizons, “uma imersão progressiva ao seio de diferentes ambientes da casa”:
- Onboarding (uma semana)
- Descoberta do retalho (duas semanas)
- Descoberta de métiers (duas semanas)
- Merchandising de coleção (6/9 meses)
- Merchandising de retalho (6/9 meses)
- Descoberta do Digital (2 meses)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.