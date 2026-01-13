Prazos para candidaturas à academia Louis Vuitton prestes a terminar

The Horizons realiza-se pela quarta vez e convida licenciados e jovens profissionais a explorar os produtos Louis Vuitton.

Este setembro, pela quarta vez, um grupo de jovens profissionais e recém-licenciados passará dois anos a conhecer melhor o universo LVMH. As candidaturas terminam no domingo, dia 18, às 23:59.

O programa Horizons, destinado a formar profissionais das várias áreas marca, é uma experiência concebida à medida que passa por várias etapas dentro da companhia – da conceção dos produtos à experiência dos clientes, conhecendo as várias equipas – retalho, ateliers, merchandising e digital.

Aos candidatos pede-se que falem inglês fluente, que tenham um mestrado (ou equivalente internacional) ou licenciatura antes de 1 de setembro de 2026 e nenhum vínculo laboral com a LVMH ou as suas casas. Quem tiver terminado os estudos ou estágios entre janeiro de 2024 e junho de 2026 também se pode candidatar. Têm de estar disponíveis para se juntarem à maison no dia 1 de setembro, em Paris. Saber falar francês é valorizado na hora da seleção.

Aos candidatos pede-se, além de currículo, um vídeo de motivação ou uma apresentação de duas páginas e uma resposta “bem estruturada” ao caso de estudo obrigatório. “O processo de seleção inclui testes online, entrevistas presenciais e um Dia da Avaliação, marcado para 28 de abril, em Paris, destinado a conhecer os finalistas (custos a cargo da Louis Vuitton).

É assim o programa de estudos do Horizons, “uma imersão progressiva ao seio de diferentes ambientes da casa”: