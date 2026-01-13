Quais as histórias jornalísticas mais lidas de 2025? Chartbeat revela dados

A ferramenta de análise de dados Chartbeat analisou mais de 41 milhões de peças jornalísticas, que totalizaram 187,2 mil milhões de minutos de leitura.

A política, o crime, as catástrofes, os tributos a celebridades, assim como a saúde e a ciência, dominaram o interesse dos leitores em 2025. Os resultados são da ferramenta de análise de dados Chartbeat, que analisou mais de 41 milhões de peças jornalísticas publicadas no último ano, que no total alcançaram 365,3 mil milhões de pageviews.

A análise, que teve como base os grupos de media que são clientes da ferramenta, mostra que os artigos captaram 187,2 mil milhões de minutos de leitura — cerca de 365 mil anos de de leitura — , numa média de cerca de 30 segundos por pageview. Os valores estão abaixo do no ano anterior, onde foram registados 204,4 mil milhões de minutos de leitura.

Relativamente aos temas do ano, os tributos a celebridades captaram mais de 44 milhões de minutos de leitura, tendo ocupado ainda o primeiro lugar da lista de histórias com mais engagement em 2025. Nas catástrofes, destacaram-se os eventos climáticos como os fogos em Los Angeles e as inundações no Texas, mas também a colisão de aviões, com um pico no oitavo lugar.

A política, muito relacionada com a administração Trump, gerou mais de 182 milhões de minutos de leitura. Já o crime, relacionado com a morte de Charlie Kirk, possui duas peças no top 10 de principais histórias em 2025. Finalmente a saúde captou mais de 45 milhões de minutos de leitura e tem presença logo no sétimo lugar.

A BBC é o meio de comunicação social com mais entradas na lista dos 110 artigos com mais minutos lidos em 2025. Nesse sentido, importa agora saber quais principais histórias em 2025, segundo o Chartbeat:

Metodologia

A análise teve apenas em conta os atuais clientes da ferramenta e a equipa analisou mais de 41 milhões de conteúdos publicados em 2025. Depois, os 1000 principais artigos foram selecionados com base no tempo total em que os visitantes estiveram ativamente a ler e interagir com as páginas — minutos de leitura. Cada um dos artigos foi individualmente revisto e categorizado, sendo que depois foram selecionadas 110 histórias com base também em critérios qualitativos. Os dados de tempo de leitura foram compilados até 12 de dezembro.

Os critérios qualitativos são determinados por uma equipa de leitores e curadores da equipa da Chartbeat, de forma a garantir que a lista celebra as reportagens originais. Dessa maneira, a lista exclui os live blogs, listas compostas por republicações ou imagens de redes sociais, resultados desportivos, questionários, jogos e elementos interativos que não incluem relatórios e/ou são atualizados continuamente ao longo do ano.