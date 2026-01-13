Resultados das eleições das CCDR divulgados. Veja aqui
Conheça os resultados provisórios das eleições nas cinco CCDR do país, publicados na página oficial da Direção Geral das Autarquias Locais.
A Direção Geral de Autarquias Locais (DGAL) já divulgou, na sua página oficial, os resultados provisórios das eleições indiretas dos presidentes e vice-presidentes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) que aconteceram nesta segunda-feira.
Mais de 10.700 autarcas de 278 municípios, que constituem os colégios eleitorais, foram às urnas para escolherem entre seis candidatos às CCDR. Os dirigentes foram eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais constituídos por autarcas das câmaras municipais e deputados das assembleias municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.
Um outro colégio eleitoral elegeu um dos vice-presidente de cada CCDR, sendo constituído pelos presidentes das câmaras representadas em cada região (86 no Norte, 77 no Centro, 52 em LVT, 47 no Alentejo e 16 no Algarve).
Veja aqui os resultados:
- CCDR Norte
Foi a única CCDR com dois candidatos a disputar o cargo. Saiu vencedor Álvaro Santos, a escolha de Luís Montenegro, e que renunciou à vice-presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia dois meses depois de integrar a equipa de Luís Filipe Menezes, eleito a 12 de outubro de 2025.
Votaram: 3.928 dos 4.126 eleitores inscritos
Álvaro Santos: 2.204
António Cunha: 1.562 votos
Brancos: 139 votos
Nulos: 23 votos
Vice-presidente: Ricardo Bento – Votaram: 79 dos 86 eleitores inscritos
A favor: 75 votos
Brancos: 4 votos
Nulos: 0 votos
- CCDR-Centro
Presidente – Ribau Esteves (PSD), antigo presidente da Câmara de Aveiro e do município de Ílhavo.
Votaram: 2.647 dos 2.860 eleitores inscritos
A favor: 2.092 votos
Brancos: 459 votos
Nulos: 96 votos
Vice-presidente: Nuno de Almeida – Votaram: 73 dos 77 eleitores inscritos
A favor: 68 votos
Brancos: 5 votos
Nulos: 0 votos
- CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)
Presidente: Teresa Almeida recandidatou-se a um segundo mandato, com o apoio do PS e do PSD.
Votaram: 1.849 dos 1.998 eleitores inscritos
A favor: 1.298 votos
Brancos: 434 votos
Nulos: 117 votos
Vice-presidente: José Alho – Votaram: 47 dos 52 eleitores inscritos
A favor: 45 votos
Brancos: 1 votos
Nulos: 1 votos
- CCDR-Alentejo
Presidente: Ricardo Pinheiro, ex-deputado do PS por Portalegre e antigo autarca de Campo Maior.
Votaram: 934 dos 1.284 eleitores inscritos
A favor: 696 votos
Brancos: 210 votos
Nulos: 28 votos
Vice-presidente: Aníbal Coelho da Costa – Votaram: 39 dos 47 eleitores inscritos
A favor: 36 votos
Brancos: 3 votos
Nulos: 0 votos
- CCDR-Algarve
Presidente: o socialista José Apolinário mantém-se na presidência com o apoio do PS e PSD. Foi secretário de Estado das Pescas, eurodeputado, deputado e presidente da Câmara de Faro. Considerou que este apoio é “o reconhecimento do trabalho de equipa” feito até agora.
Votaram: 469 dos 500 eleitores inscritos
A favor: 356 votos
Brancos: 86 votos
Nulos: 27 votos
Vice-presidente: Jorge Botelho – Votaram: 12 dos 16 eleitores inscritos
A favor: 12 votos
Brancos: 0 votos
Nulos: 0 votos
