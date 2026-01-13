Resultados das eleições das CCDR divulgados. Veja aqui

A Direção Geral de Autarquias Locais (DGAL) já divulgou, na sua página oficial, os resultados provisórios das eleições indiretas dos presidentes e vice-presidentes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) que aconteceram nesta segunda-feira.

Mais de 10.700 autarcas de 278 municípios, que constituem os colégios eleitorais, foram às urnas para escolherem entre seis candidatos às CCDR. Os dirigentes foram eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais constituídos por autarcas das câmaras municipais e deputados das assembleias municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

Um outro colégio eleitoral elegeu um dos vice-presidente de cada CCDR, sendo constituído pelos presidentes das câmaras representadas em cada região (86 no Norte, 77 no Centro, 52 em LVT, 47 no Alentejo e 16 no Algarve).

Veja aqui os resultados:

CCDR Norte

Foi a única CCDR com dois candidatos a disputar o cargo. Saiu vencedor Álvaro Santos, a escolha de Luís Montenegro, e que renunciou à vice-presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia dois meses depois de integrar a equipa de Luís Filipe Menezes, eleito a 12 de outubro de 2025.

Votaram: 3.928 dos 4.126 eleitores inscritos

Álvaro Santos: 2.204

António Cunha: 1.562 votos

Brancos: 139 votos

Nulos: 23 votos

Vice-presidente: Ricardo Bento – Votaram: 79 dos 86 eleitores inscritos

A favor: 75 votos

Brancos: 4 votos

Nulos: 0 votos

CCDR-Centro

Presidente – Ribau Esteves (PSD), antigo presidente da Câmara de Aveiro e do município de Ílhavo.

Votaram: 2.647 dos 2.860 eleitores inscritos

A favor: 2.092 votos

Brancos: 459 votos

Nulos: 96 votos

Vice-presidente: Nuno de Almeida – Votaram: 73 dos 77 eleitores inscritos

A favor: 68 votos

Brancos: 5 votos

Nulos: 0 votos

CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT)

Presidente: Teresa Almeida recandidatou-se a um segundo mandato, com o apoio do PS e do PSD.

Votaram: 1.849 dos 1.998 eleitores inscritos

A favor: 1.298 votos

Brancos: 434 votos

Nulos: 117 votos

Vice-presidente: José Alho – Votaram: 47 dos 52 eleitores inscritos

A favor: 45 votos

Brancos: 1 votos

Nulos: 1 votos

CCDR-Alentejo

Presidente: Ricardo Pinheiro, ex-deputado do PS por Portalegre e antigo autarca de Campo Maior.

Votaram: 934 dos 1.284 eleitores inscritos

A favor: 696 votos

Brancos: 210 votos

Nulos: 28 votos

Vice-presidente: Aníbal Coelho da Costa – Votaram: 39 dos 47 eleitores inscritos

A favor: 36 votos

Brancos: 3 votos

Nulos: 0 votos

CCDR-Algarve

Presidente: o socialista José Apolinário mantém-se na presidência com o apoio do PS e PSD. Foi secretário de Estado das Pescas, eurodeputado, deputado e presidente da Câmara de Faro. Considerou que este apoio é “o reconhecimento do trabalho de equipa” feito até agora.

Votaram: 469 dos 500 eleitores inscritos

A favor: 356 votos

Brancos: 86 votos

Nulos: 27 votos

Vice-presidente: Jorge Botelho – Votaram: 12 dos 16 eleitores inscritos

A favor: 12 votos

Brancos: 0 votos

Nulos: 0 votos