Rúben Martinez é o novo responsável pela corretora Howden em Portugal

A Howden, grupo internacional de mediação de seguros, nomeou Rubén Martínez, Diretor-Geral em Espanha, para também assumir a responsabilidade de Country Manager em Portugal, substituindo João Mendonça, o diretor-Geral que concluiu esta etapa depois de cinco anos à frente da companhia. Durante este período, diz a Howden em comunicado, João Mendonça “impulsionou a consolidação de uma estrutura sólida, com equipas altamente especializadas e uma carteira de clientes que valoriza o modelo de mediação próxima e consultoria que distingue a Howden”.

A Howden Portugal passa a contar com um Comité de Direção para desenvolver o negócio corporativo no país, que vai contar igualmente com Daniela Fernandes, Vitor Ribeiro e Alexandre Bule enquanto Américo Oliveira manterá o seu papel de consultor sénior, assessorando o novo Country Manager.

Adicionalmente, Francisco Alvim assume a direção do CAP (Capital, Advisory and Placement), alargando assim o âmbito da sua responsabilidade após o seu trabalho como Diretor de M&A em Portugal, onde impulsionou as práticas de M&A, Title e Tax.

Nos últimos anos, a Howden reforçou de forma significativa a sua presença em Portugal, que considera “um mercado com amplas oportunidades de desenvolvimento”. Para o novo diretor geral “Portugal é um mercado com um enorme potencial e o nosso objetivo é continuar próximos dos clientes, compreendendo a sua realidade e oferecendo soluções que protejam as empresas e as pessoas num contexto cada vez mais complexo”.

A Howden Portugal é uma corretora de seguros e resseguro, consultora de Risco e de Capital Humano, dirigindo a atividade principalmente ao segmento corporate e Institucionais. Apresenta competências dirigidas a soluções generalistas para empresas, mas também em setores muito específicos e a soluções de especialidade como M&A, Real Estate, Construção, Energia, Contratação Publica, Indústria Pesada, Logística, Transportes, ou Consultoria de Benefícios.