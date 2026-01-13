Sacos de plástico ultraleves serão substituídos por sacos reutilizáveis

Os sacos de plástico de utilização única, ou ultraleves, não serão alvo de nenhuma taxa, mas deverão ser substituídos por sacos reutilizáveis, avançou esta terça-feira a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.

Depois de afastada a hipótese de taxar os sacos de plástico ultraleves, algo que já havia sido assumido pelo Governo em sede de Orçamento do Estado, o Governo está a trabalhar numa outra medida: a substituição destes sacos de plástico por outros, de um material mais resistente e reutilizável, que ainda está sob avaliação.

“Não foi para a frente a taxa. Mas está a ir para a frente a substituição de hábitos“, indica Maria da Graça Carvalho, em declarações ao ECO/Capital Verde. “Eu não quis pôr taxa porque já há imensas taxas. O que eu falei com a APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição], e estou a falar com outros, é para acabar com os sacos plásticos e ver outros tipos de saco”, explicou a responsável.

O Ministério já esteve a avaliar algumas opções, entre elas plástico reciclado e algumas fibras, mas ainda não está decidido qual a escolhida, e a ministra garante que será calculado o impacto ambiental e comparado ao atual. Seja qual for a opção, a governante espera que seja adotada ainda este ano e que, numa fase inicial, sejam oferecidos.