Salários dos trabalhadores da distribuição alimentar com aumento médio de 5,1%

Os trabalhadores do setor do comércio e distribuição alimentar vão ver os seus salários aumentar, em média, 5,1% este ano, face ao praticado em 2025. Esse reforço consta de um acordo assinado pela Associação dos Distribuidores de Produtos Alimentares (ADIPA) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços (SITESE).

“A ADIPA e o SITESE chegaram a acordo quanto à revisão da tabela salarial e demais cláusulas de expressão pecuniária dos contratos coletivos de trabalho para os setores do comércio e distribuição alimentar grossista e retalhista”, informa a associação, numa nota enviada às redações.

O entendimento prevê, além do referido aumento médio de 5,1% face a 2025, a fixação do vencimento base de entrada acima do salário mínimo nacional (embora não se detalhe o montante) e uma subida de 25% do valor do subsídio de almoço introduzido em 2024.

No total, as convenções coletivas em causa abrangem cerca de 500 empresas e mais de 20 mil trabalhadores.

“Este acordo representa um enorme esforço para as empresas do comércio alimentar independente, as quais continuam a apostar na valorização dos seus recursos humanos apesar das enormes dificuldades em que operam no mercado face à concorrência dos grandes grupos económicos“, sublinha o secretário-geral da ADIPA, Luís Brás.