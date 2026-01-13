Salvador Caetano entra na Irlanda com aquisição de grupo automóvel com vendas de mil milhões

A Salvador Caetano anunciou esta terça-feira a aquisição do grupo automóvel Cedar, um dos maiores distribuidores e retalhistas da Irlanda, passando assim a operar pela primeira vez no mercado irlandês.

A Cedar conta com quase 28 mil viaturas comercializadas em 2025, mais de 600 colaboradores e um volume de negócios anual próximo de mil milhões de euros.

O grupo irlandês é importador e distribuidor exclusivo das marcas Renault, Dacia, Alpine e Nissan, complementada por uma extensa rede de concessionários próprios dedicados a estas marcas e à representação de outras como Peugeot, Citroën, Mazda, Suzuki e Opel. O Cedar tem ainda uma marca própria, a Windsor, para as viaturas usadas.

“É com grande satisfação que anunciamos a nossa entrada no mercado irlandês e damos mais um passo na nossa expansão internacional através da aquisição do Grupo Cedar, uma plataforma estratégica para o nosso crescimento”, afirmou Sérgio Ribeiro, administrador executivo e CEO da distribuição automóvel global – Salvador Caetano Auto, citado em comunicado.

O grupo português assegura que a “equipa de gestão mantém-se inalterada nesta fase, continuando a orientar o desenvolvimento deste grupo”.

“A Salvador Caetano partilha a nossa ambição de crescimento e o compromisso de continuar a consolidar o sucesso do Grupo Cedar como o terceiro maior distribuidor da Irlanda, assim como de reforçar a posição do Grupo Windsor entre os quatro principais grupos de retalho automóvel do país”, afirmou James McCarthy, CEO do Grupo Cedar, citado em comunicado.

Fundado em 1946, a Salvador Caetano Auto emprega mais de 8.900 colaboradores em 48 países e três continentes (Europa, África e América do Sul). O grupo português fechou o ano de 2025 com um volume de negócios agregado de aproximadamente 5 mil milhões de euros.

