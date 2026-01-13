TAP investe 20 milhões em hub de manutenção no Porto com 200 empregos

A TAP anunciou esta terça-feira um investimento de 20 milhões de euros para a criação de um hub de manutenção e engenharia no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A companhia aérea anunciou também novas rotas para a Terceira, Praia e Telavive, para além de reforçar a ligação a Boston.

“A TAP reafirma o compromisso com o Norte”, disse o presidente do conselho de administração da TAP, Carlos Oliveira, no evento “Tap Com Norte”, destacando ainda que a região é “uma prioridade estratégica da TAP para a próxima década”.

O novo hub, que deverá estar concluído dentro de dois anos, tem capacidade para dois Airbus A321 ou similares.

O presidente executivo da transportadora, Luís Rodrigues, explicou que “este novo hub será complementar ao de Lisboa”, classificando este novo investimento como um “ativo fundamental para a TAP”, numa altura em que o Governo deu autorização à Parpública para convidar os três interessados para segunda fase da privatização.

Com 17 milhões de passageiros em 2025, Luís Rodrigues considera que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro “tem todas as condições para receber este hub de engenharia e manutenção”.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, assinalou que “este é um dia histórico”, recordando que “a TAP não desinvestiu ou esqueceu-se desta infraestrutura aeroportuária; simplesmente estava impedida de o fazer devido ao processo reestruturação”.

Por outro lado, o Governo quer constituir um grupo de trabalho para analisar a expansão futura do aeroporto Francisco Sá Carneiro. “Não queremos fazer aquilo que aconteceu em Lisboa. Se não começarmos a desenhar esta expansão em conjunto convosco agora, de certeza que vamos criar injustiças estruturais, iniquidades, incapacidade de podermos ter o território alinhado com o crescimento”, indicou.

“Temos o problema do ruído, temos o problema daqueles que não querem mais tráfego no Humberto Delgado, temos o trânsito que chega ao aeroporto”, lembrou o ministro, indicando que é preciso “desenhar de forma simbiótica aquilo que é uma infraestrutura que serve toda esta região”.

TAP com novas rotas no Sá Carneiro

Com 135 voos diretos por semana a partir do Porto, a companhia aérea anunciou, que a partir de 1 de julho, vai ter duas novas rotas do Porto para os Açores (Terceira) e Cabo Verde (Praia). A ligação entre Porto e Praia vai contar com três voos semanais.

A TAP reforça ainda a ligação Porto-Boston, que “deixa de ser uma rota sazonal, operada apenas no inverno, para se transformar numa rota durante todo o ano”, avança Carlos Oliveira.

A transportadora também lançou a ligação Porto-Telavive com quatro frequências semanais. Estas duas ligações (Boston e Telavive) estão disponíveis a partir desta terça-feira.

Com estas novas rotas, a TAP passa a voar para sete destinos intercontinentais a partir do Porto, quando atualmente tinha apenas quatro (Rio de Janeiro, São Paulo, Nova Iorque e Luanda).

No que respeita ao plano estratégico para os próximos anos, a TAP prevê aumentar até 2028 novos destinos intercontinentais a partir do Porto, entre eles o Brasil e EUA, adianta o presidente do conselho de administração da TAP.

“A TAP está com o Norte como nunca esteve“, conclui o presidente do conselho de administração da TAP.