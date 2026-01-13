Tebas defende o modelo da LALIGA diante dos desafios do futebol profissional na presença dos principais representantes da indústria audiovisual e do desporto

Na sua intervenção num encontro informativo organizado pela Europa Press, Tebas relembrou alguns dos principais marcos do seu mandato e destacou como uma das grandes conquistas a implementação da venda conjunta dos direitos audiovisuais, um modelo que permitiu consolidar o crescimento económico da competição.

Neste contexto, salientou que o último processo de adjudicação audiovisual reforça essa evolução e trará estabilidade à LALIGA durante as próximas sete temporadas. «O primeiro dado fundamental é o concurso audiovisual, que nos dará estabilidade durante as próximas sete temporadas», explicou, referindo-se a um acordo que permitirá ultrapassar os 6,135 mil milhões de euros em receitas entre as temporadas 2027-28 e 2031-32, com um crescimento global próximo dos 9%.

Além disso, ele explicou que esse crescimento se baseia numa distribuição equilibrada dos direitos e na confiança dos operadores. «O acordo com a Movistar e a DAZN representa um crescimento de 30% e o da segunda categoria um crescimento de 40%», indicou, sublinhando que «somos a única liga da Europa que cresce em direitos audiovisuais», apesar de operar num contexto económico mais limitado do que outras grandes ligas.

Outro dos eixos da sua intervenção foi a luta contra a pirataria audiovisual. Tebas afirmou que «a luta contra a pirataria tem sido fundamental para proteger o valor do futebol e garantir a sustentabilidade do sistema» e garantiu que «na temporada de 2025 reduzimos a pirataria em 60% em Espanha», graças à colaboração com os operadores e a um forte investimento tecnológico.

Neste âmbito, anunciou a expansão do dispositivo a nível internacional. «Mais de 20 pessoas trabalham permanentemente nesta luta e já estamos a expandir esse trabalho para fora de Espanha», explicou, antecipando a abertura de «workrooms em Riade e em Buenos Aires para reforçar a luta contra a pirataria no Médio Oriente e na América Latina».

Além disso, Tebas destacou a evolução da assistência aos estádios após a pandemia. «A assistência aos estádios atingiu números históricos», afirmou, detalhando que na temporada 2024-2025 foi alcançada uma ocupação de 85% na LALIGA EA SPORTS e de 70% na LALIGA HYPERMOTION. «Apesar de a pirataria continuar a existir, as audiências televisivas aumentaram e o futebol espanhol está mais vivo do que nunca», acrescentou.

Na parte final da sua intervenção, o presidente da LALIGA destacou a contribuição económica dos clubes para o conjunto do desporto de elite espanhol. Tebas lembrou que uma parte relevante das receitas do futebol profissional é destinada voluntariamente a este fim. «Os clubes contribuem com quase 50 milhões de euros por temporada para o Conselho Superior de Desportos para federações e projetos do desporto espanhol», afirmou, antes de acrescentar que «os clubes profissionais são a alma da Equipa Espanha, da ADO e do desporto olímpico, e é justo reconhecê-lo todas as temporadas».

Ele salientou que essas contribuições não respondem a uma obrigação legal, mas a uma decisão coletiva dos clubes. «Parte das receitas audiovisuais é destinada voluntariamente a estes fins pelos clubes, sem qualquer exceção», salientou, destacando o envolvimento do futebol profissional na sustentabilidade do desporto de elite para além da sua própria atividade.

Por fim, destacou o impacto do Plano Impulso e do acordo com a CVC na modernização do futebol profissional. «O Plano Impulso e o acordo com a CVC foram determinantes para a modernização dos estádios, o investimento e a sustentabilidade do futebol espanhol», afirmou, apontando a sua contribuição para o crescimento estrutural da competição.