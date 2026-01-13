Trinta mulheres assinam manifesto de apoio a Cotrim

Trinta mulheres que trabalharam diretamente com Cotrim de Figueiredo assinaram um manifesto no qual garantem não ter “vivenciado ou presenciado comportamentos inadequados por parte do candidato presidencial”. A carta aberta surge depois de uma antiga assessora do grupo parlamentar ter acusado Cotrim de Figueiredo de assédio sexual numa publicação nas redes sociais. Uma acusação que o próprio repudiou, ameaçando com um processo por difamação.

“Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador”, lê-se no documento assinado por 30 mulheres enviado às redações.

As signatárias sublinham que “a ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável e contribui para um clima de suspeição que não serve a verdade”.

“Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar”, escrevem ainda, justificando que o objetivo do texto é “acrescentar ao espaço público um testemunho honesto e coletivo sobre aquilo que conhecemos em primeira mão”.

Cotrim garantiu ontem que estava “de consciência absolutamente tranquila” e que irá “até ao fim para apurar de onde esta mentira apareceu”.

Apoiantes do candidato estranharam o timing da denúncia de assédio e por isso, as 30 mulheres que assinam o manifesto defendem que “situações desta natureza devem ser analisadas com seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas”.

A carta é assinada pelas seguintes mulheres:

1. Beatriz Águas

2. Paula Almeida

3. Olga Baptista

4. Maria Ana Borges de Sousa

5. Elsa Carvalho

6. Joana Cordeiro

7. Luzia Cordeiro

8. Leonor Dargent

9. Iva Domingues

10. Maria Estarreja

11. Felipa Garnel

12. Patrícia Gilvaz

13. Ana Madalena Leitão

14. Filipa Leite de Castro

15. Brigitte Loureiro

16. Maria Malhão

17. Ana Vasconcelos Martins

18. Carina Monteiro

19. Catarina Neto

20. Anabela Possidónio

21. Margarida Vitória Pereira

22. Vera Pinto Pereira

23. Alexandra Reis

24. Tânia Ribeiro

25. Amanda Santos

26. Mafalda Santos

27. Cátia Silva

28. Mafalda Sim-sim

29. Angélique da Teresa

30. Cláudia Vasconcelos