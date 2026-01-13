Internacional

Trump cancela conversações com Irão e promete a manifestantes que “ajuda está a caminho”

  • Lusa
  • 16:59

A posição do Presidente norte-americano representa uma mudança face às declarações feitas no início da semana, quando disse que Teerão queria negociar com Washington.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que cancelou todas as conversações com as autoridades iranianas, em resposta à repressão dos protestos no país, assegurando aos cidadãos que “a ajuda está a caminho”.

Trump não especificou em que consistirá essa ajuda, mas a declaração surge num momento de agravamento da violência contra manifestantes, que, segundo organizações de defesa dos direitos humanos, já provocou mais de 2.000 mortos.

A posição do Presidente norte-americano representa uma mudança face às declarações feitas no início da semana, quando disse que Teerão queria negociar com Washington.

“Patriotas iranianos, continuem a protestar, ocupem as vossas instituições”, escreveu Trump esta terça-feira numa mensagem divulgada na rede Truth Social.

“Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores, vão pagar um preço elevado“, acrescentou o líder norte-americano, anunciando de seguida o cancelamento de todas as reuniões com responsáveis iranianos.

“Cancelei todas as reuniões com as autoridades iranianas até que a matança sem sentido de manifestantes pare“, escreveu o chefe de Estado, concluindo com a mensagem “a ajuda está a caminho”.

Trump tem ameaçado repetidamente o Irão com ações militares caso o seu Governo continue a usar força letal contra os manifestantes antigovernamentais.

O Presidente não esclareceu, contudo, se já tomou uma decisão concreta sobre a eventual resposta dos Estados Unidos à situação no terreno.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trump cancela conversações com Irão e promete a manifestantes que “ajuda está a caminho”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal chama embaixador do Irão para condenar repressão

Lusa, ECO,

Na Europa, Von der Leyen prometeu esta terça-feira propor rapidamente novas sanções contra os “responsáveis pela repressão” das manifestações que terão já feito centenas de vítimas.