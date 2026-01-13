Trump regressa ao Fórum Económico Mundial em Davos com a maior delegação de sempre dos EUA

Donald Trump, vai participar presencialmente no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, a decorrer na próxima semana, acompanhado pela maior delegação norte-americana de sempre, anunciaram esta terça-feira os organizadores do evento.

“Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Presidente Trump”, disse o presidente executivo do Fórum Económico Mundial, Borge Brende, esclarecendo que o chefe de Estado norte-americano estará acompanhado por uma delegação particularmente numerosa.

Trump regressa assim a Davos pela primeira vez desde 2020, quando participou presencialmente no fórum internacional durante o seu primeiro mandato na Casa Branca (2017-2021). Em 2025, poucos dias depois de ter assumido o segundo mandato presidencial, participou por videoconferência.

O anúncio de hoje surge num contexto em que a ordem económica e geopolítica global está a ser fortemente desafiada pela política externa e comercial dos Estados Unidos. O tema da edição deste ano do Fórum de Davos é “O espírito do diálogo”.

Borge Brende informou ainda que a China, a segunda maior economia mundial, também terá uma presença de peso no encontro, com uma delegação liderada pelo vice-primeiro-ministro.

Entre os participantes confirmados estão igualmente o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seis dos sete chefes de Estado ou de Governo do G7 (grupo das sete maiores economias mundiais), o líder argentino Javier Milei, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

O Fórum Económico Mundial decorre entre segunda-feira, 19 de janeiro, e sexta-feira, 23 de janeiro, na estância alpina de Davos.

Fundado em 1971, o Fórum Económico Mundial reúne anualmente centenas de líderes políticos, económicos e empresariais, transformando durante uma semana a estância de esqui suíça num dos principais centros de debate internacional.

Segundo os organizadores, estão já confirmadas as presenças de 64 chefes de Estado e de Governo e de cerca de 850 líderes empresariais de todo o mundo.