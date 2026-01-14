Ageas Pensões e Fundo de Pensões do Grupo EDP foram distinguidos pelos UN PRI

A Ageas Pensões e o Fundo de Pensões do Grupo EDP, gerido também pela Ageas Pensões, foram recentemente distinguidos pelos Princípios para o Investimento Responsável (UN PRI), sendo reconhecidos pelas suas práticas de investimento sustentáveis e a transição energética.

Os UN PRI são um conjunto de seis princípios estabelecidos por investidores e para investidores, cujo objetivo é promover um sistema financeiro mais sustentável através da integração de fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nas decisões de investimento.

A Ageas Pensões conquistou a classificação de 90,125 pontos, atingindo a avaliação de 5 estrelas em cinco dos oito temas avaliados – com exceção dos de Gestão Direta de Taxa Fixa (Alocação Estratégica), Gestão Direta de Taxa Fixa de Empresas, e Implementação de Medidas de Confiança, que alcançaram 4 estrelas -, demonstrando assim a sua integração de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) nas suas decisões de investimento.

Já o Fundo de Pensões do Grupo EDP obteve quatro estrelas, naquele que foi o seu primeiro ano a ser avaliado. Este foi o primeiro fundo de pensões fechado em Portugal a assinar os UN PRI na categoria de “Asset Owner”, em 2025.

A Ageas é um grupo segurador internacional, e está presente em 13 países da Europa e Ásia. Opera em Portugal desde 2005 e conta atualmente com 1.399 colaboradores e 2.061 mediadores que, de acordo com a empresa, servem cerca de 1.9 milhões de clientes através das marcas Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo.