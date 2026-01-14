Associação Portuguesa de Seguradores aposta em curso sobre Seguro de Perdas de Exploração

A Academia Portuguesa de Seguros, da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), vai realizar duas ações de formação complementares sobre o Seguro de Perdas de Exploração (Business Interruption Insurance). Ambos os cursos irão decorrer no dia 4 de fevereiro, na sede da APS, entre as 9h00 e as 18h00.

O curso sobre Seguro de perdas de exploração, pretende proporcionar os “conhecimentos necessários para se perceber como funciona a apólice do Seguro de Perdas de Exploração”, “ler e interpretar as Demonstrações Financeiras relevantes” para os interessados modelarem uma apólice ajustada às necessidades do cliente e conhecer os mecanismos de regularização de sinistros”, explica a APS.

Já o curso avançado de Seguro de Perdas de Exploração explora os desenvolvimentos no âmbito do Business Interruption Insurance, explicando os “aspetos mais críticos das cláusulas da apólice de perdas de exploração” e também as “principais interpretações, aceites ou ainda em discussão”, bem como a “adequação desta apólice à gestão de riscos e as particularidades que se observam em diferentes setores de atividade”.

Ambos os cursos se destinam a colaboradores do setor segurador nas áreas de sinistros, comercial, subscrição e análise de risco, bem como peritos de Patrimoniais, mediadores e corretores, responsáveis nas empresas pela contratação de seguros e, ainda, gestores de risco.

Para mais informações e inscrições sobre o curso de Seguro de perdas de exploração, carregue aqui. Já para se candidatar ao curso avançado, click aqui.