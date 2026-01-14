Regulação

Autoridade da Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS

  • Lusa
  • 17:58
1

A Autoridade da Concorrência considerou que esta aquisição "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência" no mercado nacional.

A Autoridade da Concorrência (AdC) tornou esta quarta-feira pública uma “decisão de não oposição” à operação de concentração resultante da aquisição da Seguramos pela MDS, considerando que “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência” no mercado nacional.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela MDS – Corretor de Seguros, S.A.(“MDS”), do controlo exclusivo sobre a Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A.(“Seguramos”)”, informou a AdC no seu ‘site’.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC a 12 de dezembro de 2025.

A MDS – Corretor de Seguros, S.A., com atividade na mediação e consultoria de seguros em Portugal, é indiretamente detida e controlada pelo Grupo Ardonagh.

A Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A. presta serviços de mediação e consultoria de seguros a clientes empresariais e particulares.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Autoridade da Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

MDS vai comprar maioria do capital da corretora Seguramos

Francisco Botelho,

É a primeira operação entre as dez maiores corretoras de seguros em Portugal, a MDS toma 50,1% Seguramos, Proef sai e o fundador Mário Ramos mantém-se como CEO e com 49,9%.