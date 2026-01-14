Autoridade da Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS
A Autoridade da Concorrência considerou que esta aquisição "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência" no mercado nacional.
A Autoridade da Concorrência (AdC) tornou esta quarta-feira pública uma “decisão de não oposição” à operação de concentração resultante da aquisição da Seguramos pela MDS, considerando que “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência” no mercado nacional.
“A operação de concentração consiste na aquisição, pela MDS – Corretor de Seguros, S.A.(“MDS”), do controlo exclusivo sobre a Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A.(“Seguramos”)”, informou a AdC no seu ‘site’.
A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC a 12 de dezembro de 2025.
A MDS – Corretor de Seguros, S.A., com atividade na mediação e consultoria de seguros em Portugal, é indiretamente detida e controlada pelo Grupo Ardonagh.
A Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A. presta serviços de mediação e consultoria de seguros a clientes empresariais e particulares.

