Autoridade da Concorrência não se opõe à aquisição da Seguramos pela MDS

A Autoridade da Concorrência (AdC) tornou esta quarta-feira pública uma “decisão de não oposição” à operação de concentração resultante da aquisição da Seguramos pela MDS, considerando que “não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência” no mercado nacional.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela MDS – Corretor de Seguros, S.A.(“MDS”), do controlo exclusivo sobre a Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A.(“Seguramos”)”, informou a AdC no seu ‘site’.

A notificação da operação de concentração de empresas foi recebida pela AdC a 12 de dezembro de 2025.

A MDS – Corretor de Seguros, S.A., com atividade na mediação e consultoria de seguros em Portugal, é indiretamente detida e controlada pelo Grupo Ardonagh.

A Seguramos – Corretores e Consultores de Seguros, S.A. presta serviços de mediação e consultoria de seguros a clientes empresariais e particulares.