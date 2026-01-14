Banco de Fomento lança plataforma de IA para colaboradores

O Banco Português de Fomento (BPF) lançou uma plataforma de inteligência artificial generativa, desenvolvida em parceria com a Glintt Next, que permite que os colaboradores consultem e interpretem informação de forma mais rápida, segura e consistente com IA Generativa.

Segundo um comunicado do banco, a ferramenta, apelidada de Fomento.AI, resulta da necessidade do BPF de gerir e consultar, de forma rápida e segura, um elevado volume de informação jurídica, financeira, operacional e regulamentar, até então dispersa por vários repositórios internos.

A plataforma integra modelos de inteligência artificial generativa com mecanismos de pesquisa semântica (ferramenta que entende o contexto e não apenas texto) aplicados à documentação interna do BPF. Quando recebe uma questão, o sistema identifica os documentos relevantes e fornece respostas baseadas em conteúdos previamente validados pela instituição, assegurando rastreabilidade e conformidade com as políticas de privacidade.

“Esta nova ferramenta reforça o nosso compromisso com a inovação, colocando a tecnologia ao serviço dos nossos colaboradores e da missão pública do Banco. Entre outras coisas, permitirá acelerar processos, reduzir tempos de resposta e garantir maior consistência na análise documental, contribuindo para uma organização mais ágil, eficiente e preparada para os desafios atuais”, explica Tiago Mateus, Chief Technology and Operations Officer do BPF.

Com esta solução, os colaboradores do BPF passam a poder pesquisar e sintetizar informação em linguagem natural através de assistentes conversacionais, num ambiente integrado e controlado.

A implementação está a decorrer de forma faseada, começando por uma versão funcional que permite testar a solução em ambiente real e recolher contributos dos utilizadores. Numa fase posterior, a plataforma deverá ser alargada a outras áreas do banco, com a introdução de novas funcionalidades orientadas para a gestão do conhecimento e a eficiência operacional.